Amazon introduit une nouvelle fonction baptisée « Video Recaps » pour ses propres séries sur Prime Video. Le principe : générer automatiquement un résumé vidéo des saisons précédentes, plutôt qu’un simple texte ou un montage manuel. La technologie se charge d’« identifier les moments les plus importants d’une série, puis de les combiner avec une narration, des extraits de dialogues et de la musique » pour produire un condensé prêt à visionner avant un nouvel épisode. Un pense-bête automatique donc, pratique s'il s'est passé plusieurs semaines entre deux épisodes pour vous rappeler des points d'intrigue à garder en mémoire avant de lancer un nouvel épisode.

Concrètement, Prime Video analyse les arcs narratifs, les retournements majeurs et l’évolution des personnages pour sélectionner les scènes clés. L’IA assemble ensuite ces clips avec des effets sonores, des passages audio et une voix off générée, afin de raconter l’essentiel en un minimum de temps. Amazon ne part pas de zéro : le service proposait déjà des X-Ray Recaps, des résumés textuels intégrés à son interface. Cette fois, il s’agit d’aller plus loin avec un contenu entièrement vidéo.

Côté usage, ces recaps seront signalés par un nouveau bouton dédié sur la page d’accueil des séries et films compatibles. La fonctionnalité est pour l’instant réservée aux appareils de salon, comme les Fire TV ou box de streaming similaires. Le déploiement démarre en bêta aux États-Unis, sans calendrier précis pour une généralisation ni pour une arrivée dans d’autres pays. Amazon prévient d’ailleurs qu’il s’agit d’un test, et que la fonction pourrait ne jamais dépasser ce stade si l’accueil n’est pas au rendez-vous.