Fini, le temps perdu à chercher le bon numéro dans la rue ou le bon colis dans la camionnette. Amazon dégaine son arme secrète pour optimiser ses livraisons : les lunettes connectées « Amelia ». Présentées officiellement après des mois de rumeurs, elles agissent comme un véritable coach personnel intégré au champ de vision du livreur. Pour le géant du commerce en ligne, où chaque seconde est une montagne d'or, cet outil pourrait bien changer la donne.
Un assistant personnel sur le bout du nez
Le principe est simple : un petit écran intégré aux lunettes affiche les instructions de navigation dès que le livreur quitte son camion. Plus besoin de jongler avec un appareil ! Ce petit bijou de technologie scanne les colis, signale les obstacles (oui, même le chien du voisin !) et prend des photos pour prouver la livraison, le tout en gardant les mains libres. Amazon promet un gain de temps considérable, transformant chaque tournée en une course d'efficacité millimétrée.
Derrière ce gadget se cache une intelligence artificielle qui apprend et s'améliore à chaque utilisation. Elle pourrait bientôt alerter un livreur distrait qui s'apprête à déposer un colis chez le mauvais voisin. Alors, accessoire pratique ou mouchard technologique ? Amazon se veut rassurant : l'usage sera facultatif et un bouton permet de couper complètement la caméra et le micro. L'entreprise a même pensé aux porteurs de lunettes de vue et aux journées ensoleillées avec des verres adaptés.
Avec Amelia, Amazon peaufine sa logistique et nous donne un avant-goût du futur du travail, où l'humain est « augmenté » par la technologie. Dans un marché où Meta et d'autres géants affûtent déjà leurs propres lunettes connectées, cette initiative pourrait bien accélérer l'arrivée de la réalité augmentée dans notre quotidien. La question n'est plus de savoir si nous porterons un jour de tels appareils, mais plutôt quand le logo de notre employeur s'affichera au coin de notre œil.
Source : Amazon