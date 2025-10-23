Le principe est simple : un petit écran intégré aux lunettes affiche les instructions de navigation dès que le livreur quitte son camion. Plus besoin de jongler avec un appareil ! Ce petit bijou de technologie scanne les colis, signale les obstacles (oui, même le chien du voisin !) et prend des photos pour prouver la livraison, le tout en gardant les mains libres. Amazon promet un gain de temps considérable, transformant chaque tournée en une course d'efficacité millimétrée.