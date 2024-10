Disponible en deux tailles, le Shazam Band contient divers capteurs dont le but est de collecter les faits et gestes de votre animal ! On y trouve un gyroscope à 6 axes, une puce GPS, un capteur de tempétature, un microphone, et bien sûr un haut-parleur, sans lequel les "wouf" et autres "miaou" ne pourraient pas être traduits en langage humain. Malgré tout, aucun animal ne s'exprimera dans la langue de Molière dans un premier temps. Le collier est, en effet, disponible en langue anglaise ainsi qu'en chinois mandarin et en espagnol seulement. Il intègre également une batterie, censée durer plusieurs semaines, et arrive avec une batterie de rechange dans sa boîte.