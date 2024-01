Cette chatière bardée de capteurs empêche votre chat de ramener de vilains cadeaux

Imaginez que votre chatière possède une caméra, et qu'elle soit capable de contrôler les allées et venue de votre chat pour se verrouiller au besoin. C'est ce que proposera bientôt Flappie, une start-up suisse qui a profité du CES 2024 pour présenter son premier modèle boosté à l'IA.

Dotée de plusieurs capteurs de mouvement et d'une caméra à vision nocturne, elle analyse votre chat lorsqu'il se décide (enfin ?) à rentrer, et se bloque automatiquement s'il tente de ramener une proie venant de l'extérieur. Flappie affirme que son système a un taux de réussite de 90 %, grâce à la compilation d'un ensemble de données « unique et exclusif », obtenu en filmant de nombreux chats et autres proies dans des conditions d'éclairage variées.

La chatière intègre également un système de détection de puce électronique, afin de ne laisser passer que par votre chat. Elle peut aussi être connectée en Wi-Fi à Internet, pour être contrôlée à l'aide d'une application dédiée. Parallèlement, celle-ci permet d'obtenir des alertes, des statistiques et d'enregistrer des clips vidéo, tout comme n'importe quelle caméra de surveillance.

Enfin, la start-up a intégré des commandes manuelles à l'intérieur de l'appareil, ce qui permet de le verrouiller et de le déverrouiller à tout moment, ainsi que d'activer et de désactiver son système de détection des proies. Cela signifie surtout que les utilisateurs n'ont pas besoin de le connecter à Internet s'ils le souhaitent, tout en gardant ses fonctionnalités principales.