Le principe est simple : chaque vidéo téléchargée depuis Ring est donc accompagnée d’un sceau de sécurité numérique, et à la manière de l’opercule inviolable d’une boîte de médicaments, ce sceau va se rompre dès que la vidéo sera modifiée, même de façon minime, qu’il s’agisse de couper quelques secondes ou d’ajuster la luminosité.

L’outil reste toutefois limité dans ses capacités d’analyse, et peut uniquement indiquer si une vidéo a été altérée ou si son authenticité ne peut pas être vérifiée. Il n’est pas en mesure de préciser la nature des éventuelles modifications.