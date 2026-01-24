Face aux nombreuses fausses vidéos Ring qui pullulent sur les réseaux sociaux, la filiale d'Amazon met en ligne un outil qui permet de détecter aussitôt si une vidéo est authentique, ou si celle-ci a été altérée.
À l’ère de l’intelligence artificielle, Ring souhaite permettre à ses utilisateurs de s’assurer que l’on regarde bien une véritable vidéo Ring, et non un contenu généré de toutes pièces par des modèles d’IA. Des outils modernes (et très accessibles) sont en effet capables de produire, à partir de simples instructions, de faux extraits de caméras Ring, alimentant la prolifération de vidéos de surveillance truquées sur les réseaux sociaux (et que vous avez forcément déjà vues, notamment sur TikTok).
Ring fait la chasse aux vidéos transformées via l'IA
Ring déploie ainsi un nouvel outil destiné à vérifier l’intégrité des vidéos enregistrées par ses caméras. Concrètement, celui-ci permet de savoir si un extrait vidéo a été modifié ou non après sa capture. Un outil disponible directement à cette adresse.
Le fabricant précise que, depuis décembre 2025, toutes les vidéos téléchargées depuis la plateforme Ring sont systématiquement accompagnées d’un sceau de sécurité numérique. Ce dispositif vise à garantir l’authenticité des images et à renforcer la confiance des utilisateurs dans les contenus partagés.
Un sceau de sécurité numérique sur chaque vidéo Ring
« Lorsqu’une personne partage avec vous une vidéo Ring, qu’il s’agisse d’un voisin vous montrant ce qui s’est passé devant sa porte ou d’un extrait illustrant un incident, vous devez avoir l’assurance que la vidéo n’a pas été modifiée », explique la marque.
Le principe est simple : chaque vidéo téléchargée depuis Ring est donc accompagnée d’un sceau de sécurité numérique, et à la manière de l’opercule inviolable d’une boîte de médicaments, ce sceau va se rompre dès que la vidéo sera modifiée, même de façon minime, qu’il s’agisse de couper quelques secondes ou d’ajuster la luminosité.
L’outil reste toutefois limité dans ses capacités d’analyse, et peut uniquement indiquer si une vidéo a été altérée ou si son authenticité ne peut pas être vérifiée. Il n’est pas en mesure de préciser la nature des éventuelles modifications.
Le fabricant précise par ailleurs que le type de caméra importe peu, puisque l’ensemble de ses modèles intègre désormais des sceaux de sécurité numériques aux vidéos téléchargées ou partagées depuis le cloud Ring. La fonction est automatiquement intégrée à toutes les vidéos téléchargées depuis le mois de décembre dernier.