Le principe repose sur une gestion inédite des clés de chiffrement. Vos vidéos Ring, déjà chiffrées pendant leur transmission et leur stockage, voient désormais leur clé conservée temporairement dans ce que l’entreprise décrit comme une enclave sécurisée du cloud, comparable à un coffre-fort scellé. Cette clé sert uniquement à activer les fonctionnalités intelligentes du compte, notification de mouvement ou recherche vidéo par exemple, avant d’être supprimée. Seul l’utilisateur, et les personnes avec qui il partage l’accès, conservent ensuite la clé sur leurs appareils enregistrés.

Techniquement, cette clé transite par une enclave AWS Nitro, verrouillée par des contrôles d’accès et une isolation matérielle. Ring affirme qu’aucun employé ne peut y accéder, et que le déverrouillage nécessite une attestation cryptographique prouvant que le logiciel exécuté correspond exactement à celui validé par l’entreprise. Le chiffrement de bout en bout classique, disponible depuis 2021, reste proposé en option pour les utilisateurs qui acceptent de sacrifier le partage multi-appareils et certaines fonctions cloud en échange d’un contrôle total.

Sur le papier, l’amélioration est réelle. Une clé supprimée après usage plutôt que conservée indéfiniment réduit mécaniquement la fenêtre d’exposition, aussi bien face à un piratage qu’à une requête judiciaire mal encadrée.