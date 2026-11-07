Six semaines après avoir fermé sa boutique à Muse, l’agent IA de Meta, Amazon lance aux États-Unis un service d’achat par SMS. Vous envoyez un simple texto à Alexa, et l’assistant trouve l’article, le glisse dans votre panier puis passe la commande.
Amazon a lancé ce service juste avant le Black Friday et les achats des fêtes de fin d’année. Quelques clients américains ont reçu un SMS d’invitation pour l’activer, et les autres peuvent s’inscrire sur une liste d’attente. L’entreprise promet d’ouvrir l’accès à « des millions d’utilisateurs dans les semaines à venir ». Derrière ce numéro, Amazon fait travailler un agent IA capable de chercher, de comparer et d’acheter à votre place. C'était ce que faisait Muse sur Amazon.com jusqu’à ce que le distributeur lui coupe l’accès en septembre. Amazon interdit à toute autre entreprise d’envoyer un robot faire des achats sur son site.
Alexa passe vos commandes Amazon par SMS
Pour commander, vous écrivez à Alexa avec vos mots, sans passer par la barre de recherche ni ouvrir l’application. Selon TechCrunch, l’assistant cherche le produit, l’ajoute à votre panier et valide l’achat sur Amazon, le tout dans le fil de discussion de votre téléphone.
Amazon reprend dans ces échanges les fonctions d’achat ajoutées à Alexa fin octobre. Ces fonctions viennent d’Alexa for Shopping, l’assistant d’achat d’Amazon. L’entreprise l’a installé à la place de Rufus dans son application, et si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez vous en servir gratuitement, sans abonnement Prime. Vous pouvez ainsi gérer vos listes de courses et suivre l’évolution du prix d’un article. Alexa compare aussi des produits et étend ses recherches au reste du Web. Pour savoir où en est votre colis, il vous suffit de lui poser la question.
Vous pouvez aussi lui envoyer la photo d’un objet repéré chez un ami, ou d’une personne dont la tenue vous plaît. Alexa vous propose alors sur Amazon des articles qui lui ressemblent. L’entreprise promet en outre qu’Alexa apprendra vos goûts au fil des conversations pour vous suggérer des produits.
Pour écrire à Alexa, vous n’avez besoin ni d’une enceinte Echo ni de l’application Alexa. Avant Amazon, DoorDash a ouvert en septembre un agent de commande de repas par SMS. Fin octobre, l’entreprise de livraison a reconnu que les agents extérieurs n’avaient passé en tout que quelques centaines de commandes sur sa plateforme. Amazon réserve pour l’instant son service aux clients américains.
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- Gestion centralisée des produits
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Amazon a coupé l’accès de Muse à sa boutique
Meta a lancé Muse le 8 septembre aux États-Unis. Son agent IA personnel peut trier vos courriels, réserver un voyage ou faire vos achats en ligne à votre place. Pour agir, Muse ouvre un navigateur dans une machine virtuelle, un ordinateur simulé sur les serveurs de Meta, et parcourt les sites à la manière d’un internaute. Moins de deux semaines plus tard, Amazon a commencé à le refouler. Si vous tentiez d’acheter sur Amazon.com avec Muse, un message vous prévenait que l’accès d’un agent IA non autorisé enfreignait les conditions d’utilisation du site.
Amazon avait d’abord demandé à Meta de retirer sa boutique des services accessibles à Muse, et Meta a refusé. Le distributeur reproche aussi à Meta de ne jamais l’avoir prévenu de l’arrivée de son agent sur Amazon.com. Lorsqu’il navigue sur le site, Muse ne signale pas qu’il est un robot, et Amazon s’inquiète de la façon dont l’agent conserve les identifiants de ses clients. « Les applications agentiques tierces comme Muse ont les mêmes obligations, et nous avons demandé à Meta de retirer Amazon de l’expérience », souligne un porte-parole d’Amazon. L’entreprise rapproche ce refus des accords qu’une plateforme de livraison passe avec les restaurants, ou qu’un site de voyage signe avec les compagnies aériennes. Dans ces deux cas, les entreprises s’entendent avant toute vente, et Amazon exige un accord de ce type de chaque éditeur d’agent.
Meta conteste ces accusations. Selon l’entreprise, ses modèles d’IA ne voient jamais vos mots de passe ni vos moyens de paiement, gardés à l’écart dans un espace sécurisé et utilisés au seul moment de la connexion.
Avec ce blocage, Amazon s’est passé de la justice. Contre Perplexity, le distributeur avait choisi le tribunal, et il a attaqué la start-up en novembre 2025 pour empêcher son navigateur Comet de faire des achats sur Amazon. Une magistrate fédérale de San Francisco lui a donné raison en mars, mais une cour d’appel a levé cette interdiction en août. Pour les trois juges, ce sont les clients d’Amazon, et non Perplexity, qui accédaient au site. Le procès se poursuit, et l’agent de Perplexity peut de nouveau acheter sur Amazon.
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