Pour commander, vous écrivez à Alexa avec vos mots, sans passer par la barre de recherche ni ouvrir l’application. Selon TechCrunch, l’assistant cherche le produit, l’ajoute à votre panier et valide l’achat sur Amazon, le tout dans le fil de discussion de votre téléphone.

Amazon reprend dans ces échanges les fonctions d’achat ajoutées à Alexa fin octobre. Ces fonctions viennent d’Alexa for Shopping, l’assistant d’achat d’Amazon. L’entreprise l’a installé à la place de Rufus dans son application, et si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez vous en servir gratuitement, sans abonnement Prime. Vous pouvez ainsi gérer vos listes de courses et suivre l’évolution du prix d’un article. Alexa compare aussi des produits et étend ses recherches au reste du Web. Pour savoir où en est votre colis, il vous suffit de lui poser la question.

Vous pouvez aussi lui envoyer la photo d’un objet repéré chez un ami, ou d’une personne dont la tenue vous plaît. Alexa vous propose alors sur Amazon des articles qui lui ressemblent. L’entreprise promet en outre qu’Alexa apprendra vos goûts au fil des conversations pour vous suggérer des produits.

Pour écrire à Alexa, vous n’avez besoin ni d’une enceinte Echo ni de l’application Alexa. Avant Amazon, DoorDash a ouvert en septembre un agent de commande de repas par SMS. Fin octobre, l’entreprise de livraison a reconnu que les agents extérieurs n’avaient passé en tout que quelques centaines de commandes sur sa plateforme. Amazon réserve pour l’instant son service aux clients américains.