Si les ingénieurs travaillaient dans l’urgence, c’est que leur patron avait choisi la vitesse, sous la pression d’un concurrent inattendu. Noah Shinn, 23 ans, a fondé Instinct en 2025 après avoir quitté Sierra, où il concevait des agents IA pour le service client. Son assistant, ouvert sur invitation depuis février, répond par SMS ou par téléphone et peut réserver un restaurant ou résilier des abonnements à la place de ses utilisateurs. Sa start-up ne compte que quatorze salariés, mais de plus en plus d’internautes ont adopté son agent au mois d’août.

Mark Zuckerberg a alors réuni Alexandr Wang et Nat Friedman et leur a annoncé que Muse était prêt malgré les risques, rapportent trois sources du New York Times. Deux d’entre elles affirment que les deux dirigeants connaissaient les problèmes relevés pendant les tests. Meta rejette cette version et conteste toute pression d’Instinct sur la date de sortie. « Nous avons même retardé la sortie de Muse de plusieurs mois », a rappelé un porte-parole au quotidien.

Depuis le 8 septembre, les spécialistes de la sécurité ont trouvé de quoi alimenter leurs doutes. Patrick Wardle a montré le 21 septembre qu’un logiciel malveillant installé sur un Mac pouvait détourner la version macOS de Muse et voler le jeton d’authentification de son utilisateur. Meta a corrigé la faille dès le lendemain. Amazon avait de son côté bloqué l’agent sur sa boutique, en soupçonnant Muse de stocker les identifiants de connexion de ses clients. Jason Aten, chroniqueur du magazine Inc., accuse aussi l’agent d’avoir lu ses messages privés sur son Mac alors qu’il lui en avait refusé l’accès, ce que Meta dément.

Le public n’a pas boudé Muse pour autant. Plus de 6,6 millions de personnes avaient téléchargé l’agent au 7 octobre, et 1,8 million l’utilisaient chaque jour, selon les données de Sensor Tower citées par le New York Times. L’action Meta a gagné plus de 11 % en une séance fin septembre. Trois semaines après la sortie de Muse, OpenAI a présenté Dots, son agent, et Meta dépense désormais des millions de dollars en publicités pour garder son avance.