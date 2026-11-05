Depuis plusieurs mois, Mark Zuckerberg réorganise profondément son entreprise, avec une volonté affichée de réduire les niveaux hiérarchiques et d’améliorer la productivité.

C’est évidemment l’intelligence artificielle qui occupe désormais une place centrale dans cette stratégie, avec des investissements colossaux dans les infrastructures et les nouveaux modèles.