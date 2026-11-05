Meta s’apprête à réduire sensiblement ses effectifs dans l’Hexagone. Le groupe de Mark Zuckerberg prépare pour cela un plan de départs volontaires qui pourrait concerner jusqu’à une centaine de salariés (sur les 300 que compte sa filiale française).
La course à l’intelligence artificielle chez Meta a visiblement un coût bien humain. Selon les informations rapportées par La Lettre, Meta préparerait une importante restructuration en France, sous la forme d’une rupture conventionnelle collective négociée depuis cet été. Un dispositif qui doit permettre aux salariés volontaires de quitter l’entreprise dans des conditions financières bien définies.
Jusqu’à 100 départs volontaires, avec des conditions financières bien précises
Concrètement, Meta France compte actuellement environ 300 salariés. Le plan envisagé pourrait concerner jusqu’à une centaine de postes, soit près d’un tiers des effectifs français. Attention toutefois, il ne s’agit pas d'un plan de licenciements secs, mais bien d’une rupture conventionnelle collective, qui repose sur le volontariat, et qui doit faire l’objet d'un accord avec les représentants du personnel.
Pour convaincre les candidats au départ, Meta proposerait une indemnité équivalente à 2,15 mois de salaire par année d’ancienneté. À cela s’ajouterait un congé de mobilité de dix mois, rémunéré à hauteur de 80% du salaire brut.
Ce n’est pas une première pour la filiale française puisqu’en 2023, lors d’une précédente rupture conventionnelle collective, 88 salariés avaient déjà quitté l’entreprise. Le nombre de salariés prêts à accepter cette nouvelle proposition n'est pas encore connu.
L’IA au cœur des ambitions de Zuckerberg… mais aussi des restructurations
Cette réduction des effectifs français s’inscrit dans un mouvement beaucoup plus large chez Meta. Fin août, le groupe avait annoncé un plan mondial concernant 8 000 salariés, soit environ 10% de ses effectifs. Le géant américain avait même initialement envisagé une réduction pouvant atteindre 60% de son personnel.
Depuis plusieurs mois, Mark Zuckerberg réorganise profondément son entreprise, avec une volonté affichée de réduire les niveaux hiérarchiques et d’améliorer la productivité.
C’est évidemment l’intelligence artificielle qui occupe désormais une place centrale dans cette stratégie, avec des investissements colossaux dans les infrastructures et les nouveaux modèles.
Comme nous l’évoquions récemment sur Clubic, Meta cherche notamment à lever jusqu’à 97,5 milliards de dollars pour financer ses ambitions dans l’IA. Une opération financière d’une ampleur plus que considérable, alors que Zuckerberg entend également préserver son contrôle sur le groupe, malgré une participation minoritaire au capital.
Meta promet ainsi un avenir professionnel transformé par l’IA, et tant pis si cette transition s’accompagne, dans l’immédiat en tout cas, d’une réduction de ses effectifs.