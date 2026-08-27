Le soir du 19 mai, quelques heures avant le déclenchement de la première salve, Zuckerberg a enterré la seconde. La purge du lendemain a tout de même emporté environ 10 % des effectifs, dans une ambiance interne déjà électrique. Reuters n'a pas pu établir ce qui a précisément motivé ce revirement nocturne.

220 % de code en plus, 36 % de nouveautés : des gains restés au vestiaire

Les données internes offrent pourtant quelques indices. Sur un an, les modifications de code sur les plateformes de Meta ont bondi de 220 %, quand les changements aboutissant à des fonctionnalités visibles pour les utilisateurs n'ont progressé que de 36 %. Une cuisine qui triple ses commandes de farine sans envoyer beaucoup plus d'assiettes en salle, en quelque sorte. Dès le mois de mars, les équipes d'infrastructure signalaient en prime des problèmes de fiabilité liés à cette avalanche de code généré.

Le facteur humain a pesé tout autant. Le baromètre interne semestriel est passé de 74 % à 55 % d'opinions favorables, et les salariés ont inondé Workplace d'images d'éléphants, façon de moquer ces licenciements dont personne ne parlait officiellement. Le logiciel maison qui enregistrait frappes clavier et mouvements de souris pour entraîner les agents a fini en pause, et certains ingénieurs transférés de force ont pu regagner leur équipe d'origine.

Le scénario rappelle furieusement celui de Klarna. La fintech suédoise avait confié son service client à un chatbot avant de réembaucher des humains en 2025, son patron reconnaissant avoir sous-estimé ce qu'il avait à perdre. Chez Meta, Zuckerberg admettait dès juillet que ses agents progressaient moins vite que prévu, quelques mois après avoir envisagé de supprimer jusqu'à 20 % de ses effectifs.

L'histoire reste toutefois inachevée, car l'entreprise n'a rangé que la version maximaliste du plan. Les cellules réduites tournent toujours dans plusieurs unités, et l'engagement du patron se limite à l'absence de licenciements généralisés « cette année ». La prochaine fois qu'un dirigeant promettra de remplacer ses équipes par des agents IA, les chiffres de Meta feront une utile pièce jointe.