Au début de l’année, la direction de Meta a entamé une réorganisation d’ampleur, pensée pour accélérer le développement des agents IA, ces systèmes capables d’exécuter des tâches à la place d’un utilisateur. Une initiative qui a mené à une purge sévère : 8 000 postes supprimés, soit 10 % des effectifs, et 7 000 salariés réaffectés vers des équipes dédiées à l’IA.