Une situation qui risque d’empirer la situation en interne, où la réorganisation autour des agents IA a provoqué une importante vague de mécontentement. À tel point que plusieurs salariés ont critiqué ouvertement la direction lors de réunions, ainsi que sur les forums de discussion de l’entreprise. Au cœur de leurs plaintes, les licenciements massifs ainsi que le logiciel de suivi des mouvements de souris et du clavier instauré par Meta pour former ses IA.