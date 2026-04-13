Et si votre patron était constamment accessible grâce à un avatar d’intelligence artificielle (IA) ultra réaliste ? Si cela ne vous fait pas trop rêver, sachez que les milliers d’employés de Meta ne pourront pas y échapper.
On le sait, Mark Zuckerberg est très engagé dans la course à l’IA, et compte bien faire de son monstre des réseaux sociaux un leader dans la technologie la plus convoitée de la Silicon Valley. Même si cela coûte des centaines de milliers de dollars à l’entreprise. Et parmi ses nombreux projets dans le domaine, il y en a un qui sort tout droit d’un film de science-fiction (voire, d’une dystopie).
Un jumeau numérique de Zuckerberg
Nous avions déjà évoqué l’ambition du patron de Meta de détenir son propre agent IA pour l’aider dans ses fonctions. Mais selon The Financial Times, son projet irait encore plus loin, avec le développement d’un jumeau numérique de lui-même, un avatar photoréaliste capable d’interagir en temps réel avec ses employés à sa place.
Zuckerberg serait personnellement impliqué dans l’entraînement du dispositif, conçu à partir de technologies avancées de modélisation 3D. Ainsi, le modèle serait alimenté par ses tics de langage, son style de communication et ses prises de position publiques. Il intègrerait en outre sa vision des stratégies business et technologiques de Meta, afin de pouvoir délivrer des retours pertinents aux équipes sans pour autant mobiliser le P.-D.G lui-même.
Objectif : démultiplier la présence du dirigeant au sein de l’entreprise, son avatar étant en mesure de répondre à des questions, donner des orientations stratégiques ou formuler des retours personnalisés à chacun des membres du personnel. Des tâches qui, aujourd’hui, semblent irréalisables compte tenu de la taille gigantesque de la société.
- Intégration multiplateforme
- Modèles open-source Llama 4
- Fonctionnalités de génération d'images et vidéos
Une vitrine technologique des ambitions de Meta
Cette information circule à un moment charnière pour Meta, qui vient de présenter son premier modèle d’IA en un an. Baptisé Muse Spark, il est pensé pour s’intégrer parfaitement dans l’ensemble des produits de l’entreprise. D’ailleurs, l’avatar de Mark Zuckerberg s’inscrit pleinement dans cette dynamique.
En effet, Meta veut construire ce que son patron décrit comme une « superintelligence personnelle ». Développer sa propre version numérique deviendrait aussi une vitrine technologique de ce projet. Car celle-ci pourrait aussi trouver sa place dans les produits grand public de Meta, l’entreprise travaillant depuis plusieurs mois à la création de personnages IA avec lesquels les utilisateurs peuvent interagir en temps réel.