IATW

Ces idiots de chez Meta font tous pour que les gens ne reviennent pas.

2 semaines après la création de mon compte, celui ci est bloqué sans raison valable, aucun moyen de le débloquer (on peut aller se faire voir pour contacter une personne physique de chez facebook) et de ce que je vois sur le net je ne serais pas le seul !

Facebook n’est clairement plus ;le site que l’on a connu à la fin des années 2000 !