Mais en interne, cette transition ne se fait pas sans remous, comme en témoigne le départ précipité de Yann LeCun, figure de l'IA et directeur scientifique de Meta pendant douze ans, qui a depuis fondé sa propre start-up. Il a même qualifié Alexandr Wang, jeune entrepreneur placé à la tête de l'IA chez Meta, de « jeune et inexpérimenté », avertissant publiquement que « beaucoup de gens sont partis, et beaucoup d'autres partiront ». Le ton est donné.