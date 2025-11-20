Le Français, qui présidait à la recherche dans l'IA chez Meta, quitte officiellement son poste. Mais c'est sûrement pour le mieux, vu ce qu'il prépare.
Il y a 10 jours, le monde de la tech apprenait une nouvelle marquante dans le milieu de l'intelligence artificielle : le patron de l'IA chez Meta, Yann LeCun, allait quitter son poste. Un départ causé par des divergences de vues avec Mark Zuckerberg sur les priorités stratégiques à adopter dans la recherche IA. Car Yann LeCun a des idées très éloignées des modèles de langage que l'on connaît.
Yann LeCun confirme son départ de Meta
C'était une information des médias, depuis que le Financial Times en a parlé. C'est maintenant une information officielle, corroborée par Yann LeCun lui-même. Le chercheur star dans l'intelligence artificielle a en effet posté un message sur LinkedIn dans lequel il annonce son départ.
« Comme beaucoup d'entre vous l'ont appris par des rumeurs ou des articles récents dans les médias, je prévois de quitter Meta après 12 ans : 5 ans en tant que directeur fondateur de FAIR et 7 ans en tant que directeur scientifique en intelligence artificielle » a-t-il ainsi indiqué.
La prochaine étape de l'IA ? Des systèmes capables de « comprendre le monde physique »
Mais il ne s'est pas contenté de ces simples paroles. Il donne les premiers détails de la start-up qu'il compte dorénavant mettre au monde, et qui va lui permettre de « poursuivre le programme de recherche sur l'intelligence artificielle avancée (AMI) que je mène depuis plusieurs années avec des collègues de FAIR, de l'université de New York et d'autres institutions. »
Il s'agit ici de ces fameux « world models », dont on a déjà entendu parler auparavant, et qui devraient être, selon les mots de Yann LeCun, « la prochaine grande révolution dans l'IA. » Il s'agit de « systèmes qui comprennent le monde physique, ont une mémoire persistante, sont capables de raisonner et peuvent planifier des séquences d'actions complexes. » Gageons que cette aventure va sûrement attirer de nombreux investisseurs !