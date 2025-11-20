C'était une information des médias, depuis que le Financial Times en a parlé. C'est maintenant une information officielle, corroborée par Yann LeCun lui-même. Le chercheur star dans l'intelligence artificielle a en effet posté un message sur LinkedIn dans lequel il annonce son départ.

« Comme beaucoup d'entre vous l'ont appris par des rumeurs ou des articles récents dans les médias, je prévois de quitter Meta après 12 ans : 5 ans en tant que directeur fondateur de FAIR et 7 ans en tant que directeur scientifique en intelligence artificielle » a-t-il ainsi indiqué.