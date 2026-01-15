Barret Zoph et Luke Zettlemoyer ne sont pas des stagiaires venus faire le café. Ce sont des architectes majeurs des modèles de langage actuels, et ils viennent de claquer la porte de Thinking Machines moins d'un an après sa création. Le départ est brutal, immédiat, et surtout, il se fait en direction d'une adresse bien connue : OpenAI.​

Pour comprendre la violence du coup porté à la start-up, il faut regarder le pedigree des partants. Zoph est une figure du post-training, l'art de rendre un modèle intelligent après son apprentissage brut. Zettlemoyer, lui, est une pointure académique dont les travaux font autorité. En perdant ces deux profils, Murati ne perd pas juste des employés, elle perd une partie de son cerveau collectif. Ces retours chez OpenAI ne sont pas des cas isolés, mais le début d'un mouvement de reflux qui pourrait assécher les jeunes pousses.