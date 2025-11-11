Dans le petit monde de la technologie, les transferts de vedettes font autant de bruit qu'au football. Et celui-ci est un petit bijou de provocation. À peine arrivé en avril pour piloter la stratégie d'intelligence artificielle d'Intel, Sachin Katti a déjà refait ses valises. Direction : OpenAI, la coqueluche du moment, où il aura la tâche excitante de bâtir l'infrastructure des futures intelligences artificielles générales. Une promotion qu'on ne refuse pas, surtout quand elle vient de Sam Altman en personne.

Pour Intel, la pilule est amère. Katti était l'une des recrues phares du nouveau PDG, Lip-Bu Tan, censé incarner le renouveau. Au lieu de cela, il inaugure une fuite des cerveaux qui fragilise un peu plus le géant de Santa Clara. Résultat : le patron doit reprendre lui-même les rênes de l'IA. Un cumul des mandats qui fleure bon la gestion de crise.