Sans que le groupe Intel ait fait le moindre commentaire, l'augmentation très nette observée sur les puces d'ancienne génération inquiète.
Le groupe Intel aurait-il dans l'idée de pousser – sans ménagement – ses usagers vers la génération de processeurs Arrow Lake ? Le mouvement peut surprendre alors que la concurrence avec AMD n'a jamais été aussi délicate, mais les puces Intel d'ancienne génération connaissent des hausses brutales.
Une hausse d'abord au Japon et en Corée du Sud
D'abord simple bruit de couloir dont on pouvait douter de la véracité, la hausse généralisée du prix des processeurs Intel est bien une réalité comme l'indiquent nos confrères de Guru3D et elle ne se limite pas seulement à l'Asie.
En effet, dans un premier temps, il aura été question d'augmenter les prix de certaines références, et ce, dans quelques pays seulement. C'est ainsi que l'on parlait de hausses ciblées au Japon puis en Corée du Sud. La réalité est bien plus gênante et concerne donc le monde entier, mais épargne toutefois les dernières générations de puces Intel.
Guru3D confirme tout d'abord les hausses évoquées par les premières rumeurs au Japon et en Corée du Sud – au moins – avec l'exemple du Core i9-13900K dont le prix passe d'environ 500/550 euros à plus ou moins 650/715 euros. Oui, on parle donc d'une augmentation d'un tiers : + 30 % du jour au lendemain, voilà qui risque de faire grincer des dents.
Nos confrères précisent que les autres références des 12e, 13e et 14e génération sont aussi touchées évoquant des produits davantage « entrée de gamme » et donc susceptibles de toucher un public plus large. Ainsi, le Core i5-12400F a augmenté de 12 % à 177 000 wons (environ 107 euros) tandis que le Core i3-13400F a vu son prix progresser encore un peu plus nettement à 14 %.
L'Europe à son tour touchée
La 14e génération – Raptor Lake Refresh – n'est pas épargnée et le Core i3-14100F a augmenté de 15 % tandis que le Core i5-14600KF a progressé de 13 %. Un peu moins touché, sans que l'on sache pourquoi, le Core i5-14400F est à présent environ 6 % plus cher que ces dernières semaines dans les boutiques japonaises et sud-coréennes.
S'ils insistent d'abord sur ces deux pays d'Asie, nos confrères soulignent que cette hausse est généralisée et prend notamment l'exemple de pays comme européens comme l'Allemagne ou l'Espagne. Là, ce sont surtout les processeurs d'entrée et de milieu de gamme qui semblent concernées avec des exemples comme les Core i3-12100 et Core i5-13400F.
Là où les choses deviennent plus complexes, c'est qu'Intel ne nous a jamais communiqué de telles hausses. Guru3D précise qu'il s'agit d'une augmentation officielle des prix des processeurs Intel, mais ne donne que des prix au détail évoquant même que « dans de nombreux cas, les stocks de ces puces sont officiellement épuisés et les revendeurs augmentent leurs prix alors que la demande reste élevée ».
En avril dernier, Intel avait confirmé que les puces Arrow Lake se vendaient mal et que, surtout, les précédentes générations continuaient à profiter d'une demande remarquable. Si la question se pose donc d'une augmentation des prix bel et bien orchestrée par Intel, il se pourrait qu'il s'agisse d'une manière de profiter de cet engouement pour les vieilles générations, mais en tentant de pousser les usagers vers les processeurs Arrow Lake.
Alors que la manœuvre semble délicate dans un contexte de concurrence difficile avec AMD, nous aimerions évidemment avoir une confirmation officielle de la part d'Intel sur ces récentes variations.