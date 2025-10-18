D'abord simple bruit de couloir dont on pouvait douter de la véracité, la hausse généralisée du prix des processeurs Intel est bien une réalité comme l'indiquent nos confrères de Guru3D et elle ne se limite pas seulement à l'Asie.

En effet, dans un premier temps, il aura été question d'augmenter les prix de certaines références, et ce, dans quelques pays seulement. C'est ainsi que l'on parlait de hausses ciblées au Japon puis en Corée du Sud. La réalité est bien plus gênante et concerne donc le monde entier, mais épargne toutefois les dernières générations de puces Intel.

Guru3D confirme tout d'abord les hausses évoquées par les premières rumeurs au Japon et en Corée du Sud – au moins – avec l'exemple du Core i9-13900K dont le prix passe d'environ 500/550 euros à plus ou moins 650/715 euros. Oui, on parle donc d'une augmentation d'un tiers : + 30 % du jour au lendemain, voilà qui risque de faire grincer des dents.

Nos confrères précisent que les autres références des 12e, 13e et 14e génération sont aussi touchées évoquant des produits davantage « entrée de gamme » et donc susceptibles de toucher un public plus large. Ainsi, le Core i5-12400F a augmenté de 12 % à 177 000 wons (environ 107 euros) tandis que le Core i3-13400F a vu son prix progresser encore un peu plus nettement à 14 %.