Mais cette bonne nouvelle ne l'est pas pour tout le monde. Comme l'indique The Verge, environ 1000 employés seront éligibles à ce bonus exceptionnel, soit environ un tiers des effectifs.

Ce bonus ne représente pas un montant unique, et dépendra pour chaque personne de son poste et de son ancienneté au sein de la boîte. Ce qui fait que les sommes qui seront versées pourront aller de plusieurs centaines de milliers de dollars en moyenne pour les ingénieurs, jusqu'à des montants de plusieurs millions de dollars pour les chercheurs les plus courus.

OpenAI a prévu de verser ce bonus sur les deux prochaines années, avec une fraction déboursée à chaque trimestre (de façon à garder les employés fidèles à l'entreprise ?). Les personnes éligibles pourront choisir d'être payé en cash, en actions ou bien en un mélange des deux.