OpenAI cherche à garder ses meilleurs éléments. Et pour cela, l'entreprise de Sam Altman vient d'ouvrir largement son portefeuille.
Ces derniers mois, OpenAI a subi une véritable hémorragie avec un certain nombre de ses chercheurs recrutés par Meta, via des propositions salariales incroyablement élevées. Autant dire que pour éviter d'être asséchée, la société de Sam Altman doit répondre au feu par le feu, et donc mettre de belles sommes sur la table. Ce qui vient tout juste d'arriver !
Une annonce surprise aux employés au moment du lancement de GPT-5
Hier a été un grand jour pour OpenAI, avec la présentation officielle de son modèle de langage GPT-5. Mais ça n'a pas été le seul événement marquant au sein de l'entreprise, comme nous le révèle The Verge. En effet, la direction a profité de l'événement pour faire une surprise à ses employés.
Sam Altman s'est ainsi adressé aux salariés de l'entreprise dans un message sur Slack pour leur indiquer le déblocage d'une « récompense spéciale unique », destinée à un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs d'OpenAI.
Des bonus pouvant aller jusqu'à plusieurs millions de dollars
Mais cette bonne nouvelle ne l'est pas pour tout le monde. Comme l'indique The Verge, environ 1000 employés seront éligibles à ce bonus exceptionnel, soit environ un tiers des effectifs.
Ce bonus ne représente pas un montant unique, et dépendra pour chaque personne de son poste et de son ancienneté au sein de la boîte. Ce qui fait que les sommes qui seront versées pourront aller de plusieurs centaines de milliers de dollars en moyenne pour les ingénieurs, jusqu'à des montants de plusieurs millions de dollars pour les chercheurs les plus courus.
OpenAI a prévu de verser ce bonus sur les deux prochaines années, avec une fraction déboursée à chaque trimestre (de façon à garder les employés fidèles à l'entreprise ?). Les personnes éligibles pourront choisir d'être payé en cash, en actions ou bien en un mélange des deux.
