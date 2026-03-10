C'est précisément là que le scepticisme s'impose. LeCun n'a pas tort sur le fond. Les grands modèles de langage produisent des erreurs factuelles, manquent de bon sens et consomment des ressources énormes pour des résultats souvent instables. Mais critiquer une approche est une chose. La dépasser par quelque chose de mieux en est une autre.

JEPA n'a pour l'instant produit aucun produit commercial, aucune démonstration publique convaincante à grande échelle. Les travaux académiques existent, mais l'écart entre un article de recherche et un système utilisable reste considérable. LeCun lui-même a reconnu que le terme « world models » risquait de devenir une expression galvaudée, vidée de sens à force d'être reprise par l'industrie. Cette mise en garde lucide soulève une question inconfortable. Comment AMI Labs gardera-t-elle le contrôle du récit une fois que les géants américains et chinois auront adopté le même vocabulaire ?

Il y a aussi la question du calendrier. Les investisseurs qui ont misé sur OpenAI ou Mistral avaient des produits à évaluer. Ici, ils financent une vision à horizon indéfini. La valorisation de 3 milliards d'euros affichée lors du précédent tour avait déjà surpris. Ce nouveau milliard, même pour la recherche fondamentale, finit par appeler des résultats tangibles.

AMI Labs a peut-être la meilleure idée de la décennie en matière d'intelligence artificielle. Ce qu'elle n'a pas encore, c'est la preuve que cette idée fonctionne à l'échelle.