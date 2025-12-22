Yann LeCun va continuer avec AMI Labs un travail qu'il avait déjà commencé du côté de Meta, avec des intelligences artificielles qui étaient entraînées avec des vidéos et des données spatiales, au lieu de simplement des données verbales, comme la plupart des IA génératives.

On peut noter que le départ de Yann LeCun et son entreprise ultérieure ressemblent à ceux de Ilya Sutskever, son équivalent chez OpenAI. Le scientifique avait lui aussi décidé de quitter son entreprise - dans certes, des conditions beaucoup plus chaotiques - à cause de désaccords avec la stratégie de Sam Altman.

Depuis, il a lancé sa start-up, celle-ci dédiée à la question de la sécurisation d'une éventuelle future supertintelligence, et qui est déjà valorisée à près de 30 milliards de dollars. Est-on en train de voir se former une nouvelle vague de start-ups, dont les fondateurs sont issus des premières sociétés développant de l'IA générative, et qui vont travailler à porter la technologie à un niveau supérieur dans les prochaines années ?