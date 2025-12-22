L'ancien chef scientifique pour l'IA de Meta avance dans son projet de nouvelle start-up. Et il pourra compter sur des fonds particulièrement importants !
Il y a un mois, l'on apprenait le départ de Yann LeCun du groupe Meta, groupe au sein duquel il travaillait depuis près de 12 ans. Et s'il quittait Meta, ce n'était pas pour des vacances ni pour prendre sa retraite, mais pour mettre au monde des IA plus avancées que celles actuelles, capables cette fois « de comprendre le monde physique ». Un objectif pour lequel il ne devrait pas manquer de fonds !
Une levée de fonds gigantesque de 500 millions d'euros au programme
Advance Machine Intelligence Labs (AMI Labs), c'est le nom de la future start-up de Yann LeCun. Une société qui sera bien dotée, si l'on en croit les informations du Financial Times. En effet, selon le média anglophone, Yann Lecun prépare actuellement une levée de fonds de 500 millions d'euros pour cette dernière.
Une opération qui devrait valoriser AMI Labs à tout simplement 3 milliards d'euros, un montant assez fantastique pour une entreprise qui n'est même pas encore en activité !
Voit-on apparaître la seconde génération des start-ups IA ?
Yann LeCun va continuer avec AMI Labs un travail qu'il avait déjà commencé du côté de Meta, avec des intelligences artificielles qui étaient entraînées avec des vidéos et des données spatiales, au lieu de simplement des données verbales, comme la plupart des IA génératives.
On peut noter que le départ de Yann LeCun et son entreprise ultérieure ressemblent à ceux de Ilya Sutskever, son équivalent chez OpenAI. Le scientifique avait lui aussi décidé de quitter son entreprise - dans certes, des conditions beaucoup plus chaotiques - à cause de désaccords avec la stratégie de Sam Altman.
Depuis, il a lancé sa start-up, celle-ci dédiée à la question de la sécurisation d'une éventuelle future supertintelligence, et qui est déjà valorisée à près de 30 milliards de dollars. Est-on en train de voir se former une nouvelle vague de start-ups, dont les fondateurs sont issus des premières sociétés développant de l'IA générative, et qui vont travailler à porter la technologie à un niveau supérieur dans les prochaines années ?