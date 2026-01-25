À noter que si le nom de Yann LeCun est évidemment partout, il a tenu à préciser qu'il n'occuperait pas le poste de PDG, mais celui, plus en surplomb, de « président exécutif ». C'est Alex Lebrun, co-fondateur de l'assistant médical Nabla, qui sera le PDG de la boîte. Le duo va être rejoint par Laurent Solly, qui était vice-président Europe chez Meta jusqu'au mois de décembre dernier.

Selon Yann LeCun, AMI Labs « va devenir une entreprise mondiale dont le siège social sera situé à Paris », alors que lui-même va continuer à vivre à New York, afin de pouvoir mener ses activités de professeur au sein de l'université NYU. La startup va avoir plusieurs implantations à l'étranger : New York, Montréal ainsi que Singapour.

De quoi donner tous les moyens à une société qui souhaite rendre à terme obsolètes les modèles de langage, et pour qui « la véritable intelligence ne commence pas par le langage. Elle commence dans le monde. »