Oui, il y a une limite à la façon dont les géants de la tech peuvent (mal)traiter leurs employés. Ceux de Meta ont en tout cas obtenu une petite victoire, comme nous l'apprend une information de Reuters.

Dans un mémo interne envoyé ce mardi, et rédigé par le vice-président du Superintelligence Labs de Meta, Stephane Kasriel, les employés sont ainsi informés que la direction revient sur une partie de ses plans. Les employés auront en effet la possibilité de suspendre l'action de surveillance du logiciel pendant 30 minutes maximum à chaque fois. Et ils pourront aussi demander une exemption.