Meta avait pour ambition de suivre à la trace le moindre mouvement de ses employés sur les ordinateurs. Mais face à la grogne des effectifs, la firme a dû faire un pas en arrière.
Au mois d'avril dernier, on apprenait que Meta, très en pointe dans le secteur de l'intelligence artificielle, avait pour ambition de déployer un logiciel de surveillance de ses employés. Ce dernier devait enregistrer chacun de leurs clics ou mouvement de souris, ainsi que de frappes de clavier, afin de nourrir les futurs agents IA du groupe. Mais la colère des salariés a finalement calmer les ardeurs de la direction.
La direction de Meta fait marche arrière
Oui, il y a une limite à la façon dont les géants de la tech peuvent (mal)traiter leurs employés. Ceux de Meta ont en tout cas obtenu une petite victoire, comme nous l'apprend une information de Reuters.
Dans un mémo interne envoyé ce mardi, et rédigé par le vice-président du Superintelligence Labs de Meta, Stephane Kasriel, les employés sont ainsi informés que la direction revient sur une partie de ses plans. Les employés auront en effet la possibilité de suspendre l'action de surveillance du logiciel pendant 30 minutes maximum à chaque fois. Et ils pourront aussi demander une exemption.
L'obsession pour l'IA de Meta est-elle allée trop loin ?
Pour ce qui est du côté fonctionnel, Stephane Kasriel annonce que « plusieurs optimisations » ont été apportées au logiciel. Celles-ci ont été mises en place pour répondre aux plaintes d'employés qui affirment que le logiciel consommait beaucoup trop de données internet quand ils travaillaient à domicile.
Ce recul de la direction pourrait-il signaler un début de fin de la folie de l'IA ? Car Meta a montré à quel point depuis deux ans elles mettaient de l'IA partout, et voulait investir totalement dans cette technologie, aux dépens de ses employés, dont un certain nombre ont été purement licenciés pour compenser les sommes folles investies. Résultat, c'est un climat délétère qui s'est installé au sein de l'entreprise fondée par Mark Zuckerberg. La direction a-t-elle senti qu'elle était allée finalement trop loin ?