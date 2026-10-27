Ce lundi 26 octobre, Meta a dévoilé un plan pour lever jusqu’à 95 milliards de dollars en vendant des actions. Une offre revue à la hausse dès le lendemain pour porter l’enveloppe totale à 97,5 milliards. Selon Bloomberg, il s’agit de l’une des plus grosses émissions d’actions de l’Histoire. Ce programme, qui doit démarrer au premier trimestre 2027, est parfaitement échafaudé pour permettre à Mark Zuckerberg de garder le contrôle de l’entreprise.