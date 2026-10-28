vidarusny

Ok, donc l’intérêt est de savoir si Zuckerberg est un gestionnaire de génie. On sait déjà qu’il n’a pas inventé grand-chose, mais il a su exploiter des concepts pour les améliorer.

La question est donc : sera-t-il dépassé dans les années à venir ? Le Metaverse est un exemple d’erreur qui ne se reproduira peut-être pas, mais qui montre une faiblesse.

Les actions de type C (et B dans une moindre mesure) sont un piège qui emmène tous les actionnaires dans le mur en cas de problème, les obligeant à brader ou à voir la valeur de l’action chuter sans pouvoir réagir.