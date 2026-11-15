Pendant que vous faites défiler votre fil Facebook sur un téléphone Android, Meta vous suggère de publier des photos et des vidéos tirées de votre galerie, y compris celles que vous n’avez jamais partagées. En Italie, cette fonction n'a pas plu à l’autorité de protection des données, qui a infligé à Meta une amende de 805 millions d’euros.
Comme l’explique le Garante, l’autorité italienne de protection des données, Meta a eu « accès à des photos, à des vidéos et à leurs métadonnées conservées dans les smartphones des utilisateurs italiens, sans avoir obtenu de consentement spécifique et sans les avoir correctement informés ». Le Garante estime à environ 20 millions le nombre de possesseurs d’un téléphone Android touchés en Italie, et c’est la plus lourde amende de son histoire. Si vous utilisez Facebook sur Android en France, cette fonction de suggestions existe aussi dans votre application.
Meta demandait l’accès à votre galerie avec une seule autorisation
Depuis 2023, Meta glisse dans votre fil des photos et des vidéos de votre téléphone, en guise d’idées de publication. En juillet 2025, le Centre de protection des consommateurs de Bolzano, dans le nord de l’Italie, avait alerté le Garante sur ces suggestions tirées de fichiers jamais publiés.
L’autorité a découvert que Meta demandait une seule autorisation pour lire votre galerie, valable pour toute l’application et pour plusieurs fonctions à la fois. Un message général vous proposait d’activer d’autres fonctionnalités, sans préciser que vos photos serviraient aussi à ces suggestions. Et Meta activait la fonction par défaut.
Le Garante a sanctionné Meta en vertu de la directive européenne ePrivacy, transposée en Italie à l’article 122 du code de la vie privée. Selon l’autorité, votre smartphone fait partie de votre sphère privée, et Meta devait obtenir votre accord avant de lire votre galerie, même sans copier vos fichiers sur ses serveurs ni vous causer de préjudice. D’ici soixante jours, Meta devra vous demander un accord séparé pour ces suggestions, vous expliquer à quoi elles servent et laisser la fonction désactivée par défaut, y compris si vous aviez accepté l’accès à votre galerie.
Vous pouvez couper cet accès sans attendre. Dans les réglages de votre téléphone, ouvrez Applications, puis Facebook, Autorisations et Photos et vidéos, et choisissez « Ne pas autoriser », ou un accès limité aux seuls fichiers que vous sélectionnez si votre version d’Android le propose. Dans Facebook, rendez-vous ensuite dans Paramètres et confidentialité, puis Paramètres, et désactivez les deux options de la rubrique consacrée aux suggestions de partage de la pellicule. La seconde concerne le traitement de vos photos dans le cloud de Meta, une fonction que le Garante examinera à part. L’autorité n’a pas enquêté sur un éventuel entraînement de l’IA de Meta avec vos photos, que l’entreprise dément.
La CNIL peut sanctionner Meta sans passer par l’Irlande
Meta contestait la compétence du Garante et voulait confier le dossier à l’autorité irlandaise, puisque sa filiale européenne est installée à Dublin. Le Garante a rejeté cet argument, car la directive ePrivacy ne prévoit pas de guichet unique, ce mécanisme du RGPD qui réserve la plupart des enquêtes à l’autorité du pays où une entreprise a son siège européen.
En France, la directive est transposée à l’article 82 de la loi Informatique et Libertés, qui encadre aussi la lecture d’informations stockées sur votre appareil. C’est sur ce fondement que la CNIL a infligé à la filiale irlandaise de Shein une amende de 150 millions d’euros pour des cookies déposés sans consentement, sans consulter l’autorité irlandaise. Aucune procédure de la CNIL contre les suggestions de Facebook n’a été rendue publique à ce jour.
« Nous sommes en net désaccord avec l’appréciation des faits et l’application de la loi par le Garante, et nous estimons le montant de la sanction disproportionné », souligne Meta, qui prépare un recours. L’entreprise a aussi annoncé faire appel de sa condamnation à 25 milliards de dollars au Nouveau-Mexique, où la justice lui reproche d’avoir trompé les utilisateurs de Facebook sur la protection de leurs données.