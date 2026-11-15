Depuis 2023, Meta glisse dans votre fil des photos et des vidéos de votre téléphone, en guise d’idées de publication. En juillet 2025, le Centre de protection des consommateurs de Bolzano, dans le nord de l’Italie, avait alerté le Garante sur ces suggestions tirées de fichiers jamais publiés.

L’autorité a découvert que Meta demandait une seule autorisation pour lire votre galerie, valable pour toute l’application et pour plusieurs fonctions à la fois. Un message général vous proposait d’activer d’autres fonctionnalités, sans préciser que vos photos serviraient aussi à ces suggestions. Et Meta activait la fonction par défaut.

Le Garante a sanctionné Meta en vertu de la directive européenne ePrivacy, transposée en Italie à l’article 122 du code de la vie privée. Selon l’autorité, votre smartphone fait partie de votre sphère privée, et Meta devait obtenir votre accord avant de lire votre galerie, même sans copier vos fichiers sur ses serveurs ni vous causer de préjudice. D’ici soixante jours, Meta devra vous demander un accord séparé pour ces suggestions, vous expliquer à quoi elles servent et laisser la fonction désactivée par défaut, y compris si vous aviez accepté l’accès à votre galerie.

Vous pouvez couper cet accès sans attendre. Dans les réglages de votre téléphone, ouvrez Applications, puis Facebook, Autorisations et Photos et vidéos, et choisissez « Ne pas autoriser », ou un accès limité aux seuls fichiers que vous sélectionnez si votre version d’Android le propose. Dans Facebook, rendez-vous ensuite dans Paramètres et confidentialité, puis Paramètres, et désactivez les deux options de la rubrique consacrée aux suggestions de partage de la pellicule. La seconde concerne le traitement de vos photos dans le cloud de Meta, une fonction que le Garante examinera à part. L’autorité n’a pas enquêté sur un éventuel entraînement de l’IA de Meta avec vos photos, que l’entreprise dément.