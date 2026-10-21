Mais il y a deux blocs qui posent problème. Le premier concerne la suppression d'un compte WhatsApp, et plus particulièrement, lorsque le téléphone sur lequel la messagerie a été utilisée a été perdu ou volé.

Le chatbot est censé expliquer que les comptes WhatsApp désactivés sont effacés au bout de 30 jours et les comptes inactifs le sont au bout de 120 jours. C'est en tout cas ce qui est retourné à l'internaute. Mais la filiale de Meta avait également d'autres consignes dans le code de la page. Il lui était interdit de recommander de contacter une autorité de protection des données, d'indiquer que WhatsApp peut supprimer un compte à la main ou de conseiller un autre téléphone avec un numéro actif.