Alexandr Wang, le patron de l’intelligence artificielle chez Meta, prévient que la superintelligence est en route et que l’humanité pourrait en perdre le contrôle. Un cri d’alarme qui ne passe pas.
Car depuis le mois de septembre, les alertes sur une IA qui pourrait échapper à tout contrôle se multiplient. Et visiblement, Alexandr Wang, recruté l’année dernière par Mark Zuckerberg pour diriger sa super équipe de chercheurs, est lui aussi inquiet. Dans un essai partagé sur X.com, anciennement Twitter, il tire la sonnette d’alarme.
« Un esprit extraterrestre que nous ne comprenons pas »
« La superintelligence arrive », écrit-il. Selon lui, une IA plus capable que les meilleurs humains dans tous les domaines n’a plus rien de lointain. Son argument : la preuve de l’hypothèse de Riemann, un problème de maths resté sans réponse depuis 1859.
Obtenue par le mathématicien Levent Alpöge avec l’aide de Claude, elle a été validée par les communautés Lean et Mathlib, qui vérifient ces démonstrations par ordinateur. Wang y voit une découverte réalisée « avec l'aide d’un esprit extraterrestre que nous ne comprenons pas ».
Car Wang estime que Riemann est le sommet de l’intelligence humaine. « De nombreux physiciens s’accorderaient à dire que la découverte de la bombe atomique est un simple exercice à côté de l’hypothèse de Riemann », affirme-t-il. « Les lacunes restantes ne sont plus l'intelligence ; ce sont le savoir-faire propre à chaque domaine, la plomberie et l’expérimentation », poursuit-il.
Wang assure que les modèles seront « clairement assez intelligents pour automatiser toute la recherche en IA » et pour être « surhumains » dans leur propre amélioration. « Il est difficile d’imaginer un monde où l’humanité peut garder le contrôle d’une auto-amélioration récursive sans aucune contrainte », assure-t-il, et il en va de même face à une superintelligence « 1 000 fois plus intelligente et capable que les humains ».
- Tâches complètes de bout en bout
- Contrôles d’accès très détaillés
- Travail autonome en arrière-plan
Des alertes mais peu d’actes
De quoi susciter de vives inquiétudes chez le jeune milliardaire, qui réclame des progrès urgents en matière de sécurité et d’alignement, c’est-à-dire de respect des valeurs humaines. Il s’en prend aussi à une « pensée paresseuse » de l’industrie, qui juge la superintelligence inévitable et n’y voit qu’un problème à résoudre : la rendre sûre. « Nous ne devrions pas accepter un transfert de la société à l’IA », prévient-il, puis appelle l’industrie à s’écarter de la « voie par défaut », sans dire comment.
Un message vu des millions de fois, mais qui passe mal aux yeux de certains, puisqu’il ne propose aucune solution. « Ne nous laissez pas sur notre faim », a lancé Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit. La commentatrice conservatrice Megyn Kelly, elle, s’en est pris à ceux « qui ont CRÉÉ ces monstres d’IA et nous annoncent l’air de rien qu’on sera tous au chômage, puis probablement tués ».
D’autant que Wang n’est pas le premier à lancer un tel cri du cœur. Il y a quelques semaines, Dario Amodei, le patron d’Anthropic, a averti que l’IA pourrait « dépasser notre capacité à comprendre et à contrôler ces systèmes », et demandé l’intervention d’évaluateurs indépendants. Mais rien ne semble pouvoir enrayer la machine, chaque géant souhaitant surpasser l’autre.
Pour preuve, l’éditeur de Claude vient de signer la plus importante entrée en Bourse de l’Histoire. Wang, pour sa part, affirme que la sécurité reste une priorité chez Meta. Mais si l’on s’intéresse à certains agissements de l’agent Muse, force est de constater que le risque 0 n’existe pas.
La superintelligence désigne une IA qui dépasserait les meilleurs humains dans pratiquement tous les domaines cognitifs : raisonnement, créativité, planification, recherche scientifique ou stratégie. Ce n’est pas juste un modèle qui excelle sur des benchmarks, mais un système capable de généraliser, d’apprendre vite et de résoudre des problèmes inédits avec une avance stable. La différence clé est l’avantage cumulatif : une IA très performante peut rester cantonnée à des tâches ciblées, tandis qu’une superintelligence aurait un spectre de compétences large et transférable. Dans ce cadre, le risque ne vient pas uniquement de la puissance brute, mais de la difficulté à anticiper ses décisions et ses priorités à grande échelle.
Lean est un assistant de preuve : un logiciel qui vérifie formellement qu’une démonstration suit des règles logiques sans trous implicites. Mathlib est la grande bibliothèque collaborative de définitions et de théorèmes utilisée avec Lean, qui permet de réutiliser des briques mathématiques déjà formalisées. Quand une preuve est validée par ce type d’outil, la confiance ne repose plus seulement sur une lecture humaine, mais sur une vérification mécanique pas à pas. Cela ne garantit pas que l’idée vient de l’IA, ni que la formalisation reflète parfaitement l’intuition mathématique, mais ça réduit fortement le risque d’erreurs de logique. En pratique, ça transforme un résultat « plausible » en résultat « vérifié formellement », ce qui change son statut dans la communauté.
L’auto-amélioration récursive décrit un scénario où une IA contribue à améliorer les versions suivantes (algorithmes, données, outils, architecture), qui deviennent à leur tour meilleures pour s’améliorer elles-mêmes. Le point sensible est l’effet d’accélération : si chaque génération rend la suivante plus efficace, le rythme de progression peut dépasser la capacité humaine à auditer, tester et encadrer. Le risque de perte de contrôle vient alors du décalage entre la vitesse d’évolution du système et la vitesse des garde-fous (évaluations, sécurité, gouvernance, déploiement). Ce n’est pas automatique : il faut des boucles de feedback réelles, des accès aux outils et une capacité d’ingénierie, mais le concept sert à expliquer pourquoi certains craignent une dynamique difficile à freiner.