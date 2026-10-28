Le compte piraté sert aussitôt de relais. Les escrocs écrivent à vos contacts en votre nom, et l'arnaque gagne de nouvelles victimes par effet boule de neige, y compris via des groupes sur les réseaux sociaux. Les malfrats peuvent aussi réclamer de l'argent à vos proches, vous faire chanter avec vos photos ou vos échanges, voire vous bloquer l'accès au compte et exiger une rançon. Le procédé n'est évidemment pas sans rappeler les faux votes pour de jeunes athlètes repérés par des experts cyber en 2025, déjà sur WhatsApp, une messagerie décidément déjà très prisée des fraudeurs en France.