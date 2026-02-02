Autre axe d'attaque, le détournement de comptes WhatsApp via la méthode GhostPairing. Sur le site frauduleux buildthenations[.]info, les pirates ont créé une fausse page du ministère pakistanais de la Défense invitant à rejoindre une « communauté officielle ». Pour y accéder, la victime doit scanner un QR code avec son smartphone. Sauf que ce scan active la fonction de liaison d'appareil de WhatsApp et connecte le compte de la victime à l'appareil des attaquants. Le pirate accède alors à l'historique des conversations, aux contacts et à tous les messages futurs. Ce n'est pas une première, puisqu'en 2023, le groupe APT chinois GREF avait déjà utilisé une technique similaire avec le malware BadBazaar pour espionner les comptes Signal de ses victimes.