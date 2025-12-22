L'arnaque WhatsApp dévoilée lundi par Gen, maison-mère de Norton ou encore Avast, débute par le message d'un proche. « Salut, j'ai trouvé ta photo ». En cliquant sur le lien, les victimes se retrouvent sur une fausse page Facebook qui leur demande d'entrer un code. Ce code est en réalité un code d'appairage WhatsApp authentique. Et voilà que les pirates accèdent aux conversations, photos et contacts sans aucune trace, faisant de votre smartphone un appareil de surveillance à votre insu.