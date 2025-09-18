Voter pour votre athlète préféré pourrait bien vous coûter votre compte WhatsApp. Les experts en cybersécurité de Kaspersky viennent de mettre au jour une campagne de phishing particulièrement sournoise, qui transforme l'innocence du vote en ligne et des concours en piège numérique. Les fraudeurs adaptent toujours et encore leurs techniques pour mieux tromper leurs victimes, cette fois en détournant l'interface web de la messagerie du groupe Meta.