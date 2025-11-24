Une nouvelle arnaque menée sur WhatsApp, signalée par une utilisatrice, cible les Français avec la promesse de gagner 10 euros par tâche effectuée sur Instagram. Un nouveau piège à éviter.
L'arnaque sévit sur WhatsApp auprès des utilisateurs français. Des escrocs contactent des mobinautes à l'aide de numéros étrangers et leur proposent de gagner 10 euros, juste en suivant des comptes Instagram. Avec des captures d'écran truquées de la banque Revolut, des profils avec noms français, ou des promesses de paiements immédiats, le mécanisme est bien rodé. Sauf qu'après un premier versement d'appât, les victimes doivent payer des « frais » pour continuer. Sur les plateformes communautaires, les témoignages se multiplient et donnent l'occasion d'alerter sur cette nouvelle vague dite de « task scam ».
Une arnaque WhatsApp bien huilée qui cible les utilisateurs Instagram
Le scénario est, vous allez le voir, millimétré. Sur WhatsApp, vous recevez un message d'un contact provenant d'un numéro étranger, des Philippines (commençant par +63) ou d'Éthiopie (débutant par +251) par exemple, toujours avec le même but. Une certaine « Léa Fontaine » vous invite à suivre un compte Instagram, en vous promettant 10 euros pour cette première tâche. Il peut s'agir aussi d'une mission de simple clic ou de commentaire. La carotte prend la forme d'une « vérificatrice de paiement » sur Telegram, et d'un code pour recevoir votre argent.
Pour crédibiliser le montage, les malfrats peuvent aller jusqu'à partager de fausses captures d'écran de la banque en ligne Revolut sur lesquelles apparaissent des paiements reçus par d'autres utilisateurs. Les profils arborent des noms français et des photos génériques de jeunes gens souriants. Tout respire la confiance en apparence… ou la grosse supercherie.
Cette arnaque a un nom dans la cybersécurité, puisqu'on l'appelle la « task scam ». Le principe de cette escroquerie est simple : le criminel fait miroiter une somme d'argent facile aux victimes, en échange d'un commentaire ou autres. Ensuite, il lui demande d'investir son propre argent pour franchir de nouveaux paliers, faussement mieux rémunérés. L'idée est qu'à chaque nouvelle mission, l'escroc demande à la victime de payer pour pouvoir avancer.
Lorsque les premiers euros tombent en faveur de l'utilisateur, il ne s'agit que d'un hameçon. Rassuré de repartir avec un petit gain, il ne s'imagine évidemment pas pouvoir se faire plumer ensuite. Rapidement, on vous réclame des « frais de déblocage », des investissements dans des « missions premium », ou d'autres sommes bidons. Plus vous progressez, plus on vous demande de payer. Et après avoir par exemple reçu 20 euros, on peut vous en demander 100 pour poursuivre les missions.
Si les escrocs ne risquent pratiquement rien, des réflexes de protection existent
Un utilisateur de Reddit témoigne : « Depuis que j'ai relayé cette arnaque, j'ai une personne qui m'a contacté en message privé, en disant avoir vraiment réussi à récupérer de l'argent, et qui me demande de lui donner mon WhatsApp, qu'on peut faire ça ensemble'. Décidément, ils n'ont peur de rien. » Une manière de dire que l'individu malveillant ne lâche pas si facilement sa proie.
L'arnaque n'est pas nouvelle, et il peut y avoir autant de messages que de cibles potentielles, que ce soit sur WhatsApp, Telegram ou par SMS. Certains influenceurs, par naïveté ou cupidité, peuvent ou ont pu relayer par le passé ces offres miraculeuses à leur communauté. Si les signalements se multiplient, les comptes frauduleux repoussent aussi vite qu'on les coupe. Un internaute résume, à raison d'ailleurs, que les arnaqueurs ne risquent rien, car quasi systématiquement basés à l'étranger.
Alors comment éviter de tomber dans le panneau ? La règle est simple : il ne faut jamais payer pour un travail censé vous rapporter de l'argent. Méfiez-vous des contacts spontanés via WhatsApp ou Telegram. Et gardez en tête le principe que si votre numéro a été contacté, c'est probablement qu'il provient d'une fuite de données ou d'un contact piraté. Dans le doute, bloquez et signalez.