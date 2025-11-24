Le scénario est, vous allez le voir, millimétré. Sur WhatsApp, vous recevez un message d'un contact provenant d'un numéro étranger, des Philippines (commençant par +63) ou d'Éthiopie (débutant par +251) par exemple, toujours avec le même but. Une certaine « Léa Fontaine » vous invite à suivre un compte Instagram, en vous promettant 10 euros pour cette première tâche. Il peut s'agir aussi d'une mission de simple clic ou de commentaire. La carotte prend la forme d'une « vérificatrice de paiement » sur Telegram, et d'un code pour recevoir votre argent.