Levent Alpöge, mathématicien chez Anthropic, affirme avoir démontré avec Claude l’hypothèse de Riemann, l’une des plus grandes énigmes des mathématiques. Plusieurs spécialistes ont fait tourner sa preuve dans un logiciel de vérification, sans erreur, mais aucun ne l’a encore comprise.
Le mathématicien allemand Bernhard Riemann a formulé cette conjecture en 1859, et c’est aujourd’hui le plus célèbre problème des mathématiques. Elle porte sur les zéros de la fonction zêta, dont dépend la répartition des nombres premiers. Le Clay Mathematics Institute l’a inscrite en 2000 parmi les sept problèmes du millénaire, dotés chacun d’un million de dollars. « Je crois avoir découvert, en travaillant avec Claude, une preuve de l’hypothèse de Riemann », écrit Levent Alpöge dans un court texte publié sur son site. Il assure avoir aussi démontré sa version généralisée, plus large. Mais il n’a publié aucune démonstration rédigée pour des humains, seulement le code de sa preuve, écrit pour le logiciel Lean.
Levent Alpöge n’a publié que le code de sa preuve
Lean est un logiciel libre dans lequel les mathématiciens écrivent un théorème et sa démonstration, pour qu’un ordinateur contrôle chaque étape du raisonnement. Levent Alpöge a découpé son archive en 14 morceaux, soit environ 175 000 fichiers et 239 Mo de code Lean. Plusieurs mathématiciens, dont Andrew Sutherland, du MIT, ont confirmé que la preuve compile sur Zulip, le forum de la communauté Lean, c’est-à-dire que chaque étape est validée par le logiciel.
Mais avec Lean, seul l’enchaînement du raisonnement est contrôlé. Les spécialistes doivent encore s’assurer que l’énoncé écrit dans le code correspond bien à l’hypothèse de Riemann, et qu’aucune règle admise sans démonstration n’a été ajoutée au passage. Les experts devraient être fixés rapidement, selon Scientific American. Personne n’a encore compris le fonctionnement de la preuve. Levent Alpöge admet qu’elle est très longue, et qu’il aurait trouvé déplacé de publier tel quel un texte illisible produit par l’IA. Il dit se sentir coupable de livrer ce résultat sans explication.
Un autre chercheur dit avoir démontré la version généralisée du problème, sans aucune IA. Ravi Vakil, professeur à Stanford et président de la Société américaine de mathématiques, a mis en ligne la preuve d’Alessandro Masullo, chercheur postdoctoral de son université, qui dit avoir passé douze ans sur ce travail. « Tout est humain, sans aucune IA », insiste Ravi Vakil, qui comptait accueillir Alessandro Masullo un an à Stanford pour peaufiner le texte. Faute de version Lean, il est trop tôt pour savoir si cette démonstration tient, note TechCrunch.
Levent Alpöge annonce sa preuve au lendemain de l’entrée en Bourse d’Anthropic
Anthropic a fait ses débuts au Nasdaq avant-hier, après avoir levé environ 81 milliards de dollars, et Levent Alpöge, qui travaille pour la firme, a publié sa preuve le lendemain. Le chercheur reconnaît que le moment est très mal choisi. Il raconte avoir écrit dimanche soir à Dario Amodei, le patron d’Anthropic, pour lui demander comment annoncer son résultat. Il assure qu’une lecture cynique de cette coïncidence serait fausse, et dit ne pas avoir supporté d’attendre plus longtemps, tant ce problème l’obsède depuis l’enfance.
Pour toucher le million de dollars du Clay Mathematics Institute, une preuve doit d’abord paraître dans une revue scientifique, puis rester publiée deux ans et obtenir l’accord général des mathématiciens. Levent Alpöge a promis de rédiger correctement sa démonstration, puis de l’expliquer.
Lean est un assistant de preuve : on y écrit des définitions et des démonstrations dans un langage formel que le logiciel vérifie pas à pas. Dire qu’une preuve “compile” signifie que le noyau de Lean accepte chaque étape sans trou logique au regard des règles déclarées et des bibliothèques importées. En revanche, cela ne garantit pas automatiquement que l’énoncé formalisé correspond bien au théorème mathématique visé en langage naturel. Cela n’exclut pas non plus qu’un axiome supplémentaire, une hypothèse trop forte ou une bibliothèque contestable ait été ajoutée, ce qui changerait la portée du résultat.
Une conjecture comme l’hypothèse de Riemann repose sur des objets (fonction zêta, prolongement analytique, zéros non triviaux) qui doivent être définis sans ambiguïté en logique formelle. En formalisant, on peut involontairement prouver une variante plus faible, une reformulation non équivalente, ou une version qui dépend d’hypothèses cachées (sur les réels, l’analyse complexe, etc.). Le contrôle par Lean valide la logique interne, mais pas l’intention mathématique si les définitions ne sont pas exactement celles attendues. D’où la nécessité, pour des spécialistes, d’auditer les définitions, les équivalences utilisées et les dépendances importées.
La version classique concerne les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann, liée à la distribution des nombres premiers. La GRH étend l’idée à une famille plus vaste de fonctions, les fonctions L (par exemple les L de Dirichlet), qui encodent des informations arithmétiques plus générales. Elle implique des résultats plus puissants sur la répartition des nombres premiers dans des progressions arithmétiques et sur de nombreux bornages en théorie des nombres. En pratique, prouver la GRH est au moins aussi difficile que prouver l’hypothèse de Riemann, car elle englobe davantage de cas et de structures.