Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une preuve formalisée dans Lean, et que signifie exactement “la preuve compile” ?

Lean est un assistant de preuve : on y écrit des définitions et des démonstrations dans un langage formel que le logiciel vérifie pas à pas. Dire qu’une preuve “compile” signifie que le noyau de Lean accepte chaque étape sans trou logique au regard des règles déclarées et des bibliothèques importées. En revanche, cela ne garantit pas automatiquement que l’énoncé formalisé correspond bien au théorème mathématique visé en langage naturel. Cela n’exclut pas non plus qu’un axiome supplémentaire, une hypothèse trop forte ou une bibliothèque contestable ait été ajoutée, ce qui changerait la portée du résultat.

Pourquoi la correspondance entre l’énoncé “codé” et l’hypothèse de Riemann est-elle un point de blocage ?

Une conjecture comme l’hypothèse de Riemann repose sur des objets (fonction zêta, prolongement analytique, zéros non triviaux) qui doivent être définis sans ambiguïté en logique formelle. En formalisant, on peut involontairement prouver une variante plus faible, une reformulation non équivalente, ou une version qui dépend d’hypothèses cachées (sur les réels, l’analyse complexe, etc.). Le contrôle par Lean valide la logique interne, mais pas l’intention mathématique si les définitions ne sont pas exactement celles attendues. D’où la nécessité, pour des spécialistes, d’auditer les définitions, les équivalences utilisées et les dépendances importées.

Qu’est-ce que l’“hypothèse de Riemann généralisée” (GRH) et en quoi est-elle plus large que la version classique ?

La version classique concerne les zéros non triviaux de la fonction zêta de Riemann, liée à la distribution des nombres premiers. La GRH étend l’idée à une famille plus vaste de fonctions, les fonctions L (par exemple les L de Dirichlet), qui encodent des informations arithmétiques plus générales. Elle implique des résultats plus puissants sur la répartition des nombres premiers dans des progressions arithmétiques et sur de nombreux bornages en théorie des nombres. En pratique, prouver la GRH est au moins aussi difficile que prouver l’hypothèse de Riemann, car elle englobe davantage de cas et de structures.