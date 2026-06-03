En juillet 2024, Google DeepMind a annoncé qu'AlphaProof avait résolu trois problèmes de l'Olympiade Internationale de Mathématiques, l'équivalent d'une médaille d'argent. La méthodologie détaillée n'a été publiée dans Nature que le 12 novembre 2025, soit plus d'un an après.

Pendant tout ce temps, personne dans la communauté mathématique n'avait accès aux informations nécessaires pour évaluer la méthode. Deux mathématiciens, Tim Gowers et Joseph Myers, avaient bien vérifié les solutions soumises lors de la compétition, mais vérifier des solutions ponctuelles ne revient pas à évaluer une méthode dans sa globalité.

Selon la Déclaration de Leiden, cette pratique, qui consiste à annoncer des résultats sur des délais commerciaux avant que la communauté puisse se prononcer, touche l'ensemble du secteur, pas seulement Google DeepMind.