En 2024, des lycéens entraînés aux mathématiques avec ChatGPT ont résolu 48 % de problèmes corrects en plus que leurs camarades sans IA. Pourtant, au contrôle final sans assistance, ils ont obtenu 17 % de résultats en moins. Pendant l'entraînement, la machine produit la réponse. L'élève ne construit pas le chemin pour y arriver. Rien n'est encodé en mémoire.

Les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie ont testé un troisième groupe avec une version modifiée de ChatGPT, paramétrée comme un tuteur qui livre des indices sans révéler la solution. Pendant l'entraînement, ces élèves ont résolu 127 % de problèmes en plus que ceux sans IA. Au test final pourtant, ils n'ont obtenu aucun gain par rapport au groupe non assisté.

En 2025, au MIT Media Lab, Nataliya Kosmyna a poussé la mesure jusqu'à l'électroencéphalogramme. Les utilisateurs de ChatGPT ont affiché l'engagement cérébral le plus faible sur 32 régions analysées, comparés à ceux qui rédigeaient avec Google ou seuls. Plus parlant encore, quand on leur demande de retravailler un essai sans l'outil, ils peinent à se souvenir de leur propre texte. Les ondes alpha et thêta, liées à la mémoire profonde, restent faibles chez eux. La tâche a été menée, mais rien n'a été intégré aux réseaux mémoriels.

Nataliya Kosmyna recommandait à l'époque de développer le cerveau « de manière analogique » avant toute exposition à l'IA, et d'apprendre à utiliser ces outils sans déléguer le travail mental qui construit les apprentissages.