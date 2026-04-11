En février et mars 2026, l'institut de sondage Gallup ont interrogé cette génération qu'on disait naturellement à l'aise avec l'IA. 31 % des répondants déclarent désormais ressentir de la colère envers la technologie, contre 22 % l'an dernier. Idem pour l'enthousiasme, 22 % se disent encore excités, contre 36 % en 2025. Presque la moitié des jeunes actifs interrogés, 48 % exactement, jugent que les risques de l'IA au travail l'emportent sur ses bénéfices, soit 11 points de plus qu'un an auparavant. Et 80 % des répondants estiment que travailler plus vite grâce aux outils d'intelligence artificielle rendra l'apprentissage plus difficile à long terme.

Pourtant, ils continuent. Un peu plus de la moitié des sondés utilisent l'IA chaque semaine. La croissance a quasi stagné, plus quatre points en douze mois, mais l'abandon massif n'a pas eu lieu. Selon Stephanie Marken, associée principale chez Gallup, la génération Z ne rejette pas l'IA, mais réévalue son rôle, avec une inquiétude sur l'impact à long terme pour l'apprentissage, la confiance et la préparation aux carrières.