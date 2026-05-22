D'après OpenAI, jamais une IA n'avait réglé seule un problème ouvert de cette importance. Mais attention, avec les modèles de langage, l'autonomie a ses limites. Trois chercheurs sont tout de même venus en garde-fous. Lijie Chen a piloté le modèle interne, tandis que Mark Sellke et Mehtaab Sawhney en ont vérifié la correction. Tous trois travaillent chez OpenAI. Mehtaab Sawhney a décroché le prix Morgan. Mark Sellke avait déjà remporté une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, puis étudiant, il a décroché une place parmi les six meilleurs du Putnam, le grand concours universitaire nord-américain. Mehtaab Sawhney, lui, a reçu le prix Morgan, qui distingue la recherche d'un étudiant en mathématiques.

Plusieurs relecteurs émettent la même réserve. Aucun examinateur extérieur n'a consulté la sortie brute du modèle. La version diffusée correspond à une chaîne de raisonnement déjà éditée, puis retravaillée par interaction avec Codex pour l'exposition. OpenAI affirme malgré tout que le fichier de preuve a été généré en une seule fois, sans intervention humaine sur le contenu mathématique. Dans le papier compagnon, les neuf mathématiciens rattachent les idées à Ellenberg-Venkatesh, Golod-Shafarevich et Hajir-Maire-Ramakrishna, des références que le modèle ne cite pas. Will Sawin, lui, a même simplifié l'argument après lecture, en ramenant la construction à un seul nombre premier rationnel.

OpenAI a déjà trébuché sur ce terrain en octobre 2025. À l'époque, l'ancien vice-président de l'entreprise Kevin Weil annonçait dix problèmes d'Erdős résolus par GPT-5. Le modèle avait en réalité retrouvé des solutions déjà publiées. Thomas Bloom, qui tient le site recensant les problèmes d'Erdős, avait dénoncé une grave déformation des faits, et Weil avait retiré son message. Cette fois, Bloom cosigne le papier de vérification. À ses yeux, aucune IA n'avait jamais accompli pareille performance en mathématiques.

Erdős attachait un prix à ses questions favorites. Il offrait 500 dollars à qui trancherait cette borne supérieure, soit environ 430 euros. Le modèle réfute la conjecture sans que l'on connaisse pour autant la valeur exacte du maximum, et la meilleure borne supérieure connue reste celle de Szemerédi.

Des équipes extérieures au panel initial de relecteurs liront la preuve dans les prochaines semaines, tandis que le processus complet de relecture par les pairs prendra des mois. Tim Gowers a écrit qu'un rapporteur des Annals of Mathematics accepterait le texte sans hésiter, mais la preuve n'a pas encore été soumise à cette revue.