Ne nous y trompons pas : si Microsoft sort le chéquier, c'est avant tout pour sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. En créant ce guichet unique, l'entreprise tente de rendre obsolètes les procès pour violation de droit d'auteur qui s'accumulent sur les bureaux de ses juristes. C'est une approche pragmatique qui complète sa stratégie technique récente, s'appuyant sur un partenariat avec Cloudflare pour contrôler les tuyaux du web.​

L'enjeu est double : s'acheter une conduite respectable face aux régulateurs et couper l'herbe sous le pied de la concurrence. En intégrant cette place de marché directement dans son écosystème cloud, Redmond force la main aux autres acteurs : soit vous jouez le jeu de la licence payante, soit vous restez des « pirates » aux yeux de l'industrie. C'est une manœuvre habile pour transformer une faiblesse juridique en avantage concurrentiel, en faisant de la conformité un produit de luxe vendu aux entreprises clientes d'Azure.