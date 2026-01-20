NVIDIA conteste ces accusations et maintient que l’entraînement de ses modèles relève du « fair use », estimant que les œuvres servent uniquement à établir des corrélations statistiques. Un argument déjà avancé par d’autres acteurs de l’IA, mais de plus en plus contesté devant les tribunaux.

Au-delà du cas NVIDIA, cette affaire illustre les tensions croissantes entre les géants de la tech, les auteurs (et autres créateurs de contenus) et les ayants droit. Elle pose aussi une question centrale pour l’industrie : jusqu’où les entreprises peuvent-elles aller pour alimenter leurs modèles, dans un contexte de course à la performance et de rareté des données de qualité ?

Si la justice américaine devait donner raison aux plaignants, les conséquences pourraient dépasser largement le cadre de ce dossier et redéfinir les pratiques d’entraînement des IA à l’échelle du secteur.