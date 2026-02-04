À en croire la réponse NVIDIA, oui, il y aurait bien eu contact avec la fameuse bibliothèque fantôme ! En revanche, la firme adopte une ligne de défense claire : le simple fait d’avoir contacté Anna’s Archive ne constitue pas une preuve. Selon l’entreprise, les auteurs ne démontrent à aucun moment que leurs œuvres spécifiques ont été téléchargées, ni qu’elles ont été utilisées pour entraîner des modèles d’IA.