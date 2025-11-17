Les ayants droit n’adhèrent pas à cette version. Dans leur réponse déposée cette semaine, ils estiment que l’argument du l'utilisation personnelle ne correspond ni aux volumes observés ni aux schémas relevés.



Avant même les contenus adultes en cause, les plaignants citent un épisode où plusieurs adresses IP liées à Meta auraient téléchargé, en quelques heures, de multiples versions de Microsoft Office. Un comportement qu’ils jugent incompatible avec une utilisation humaine classique, mais cohérent avec une collecte automatisée de fichiers, comme celles destinées à alimenter des modèles d’intelligence artificielle. Une autre séquence d’activité viserait des contenus n’ayant en commun qu’un seul mot-clé : "origin". Le même jour, plusieurs adresses IP attribuées à Meta auraient ainsi téléchargé, coup sur coup, le roman Origin de Dan Brown, un outil logiciel baptisé "Origin Offline Start", puis le film Origin sorti en 2023. Pour les ayants droit, cette convergence autour d’un terme isolé ressemble moins à un choix humain qu’à une requête automatisée balayant tous les fichiers portant ce nom.