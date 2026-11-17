Pour faire des économies d’énergie, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA n’ont donc pas eu d’autre choix que d’éteindre peu à peu leurs instruments. « Ceux qui consomment le moins d’énergie, mais qui donnent quand même de bonnes données scientifiques, remontent forcément en haut de la liste », explique Jeffrey Hayes, chercheur de l’agence spatiale. De même, l’hydrazine, carburant qui alimente les sondes, risque de geler. Dans ce cas, ce serait « game over », prévient-il. Si les engins poursuivront leur route respective, ils ne pourront plus transmettre aucun signal.