Ce 18 novembre, Voyager 1 deviendra le premier objet humain à atteindre une journée-lumière de la Terre. Une véritable prouesse pour la sonde lancée en 1977, malgré ses forces déclinantes.
Années 70, cinq ans après le programme Apollo. La NASA envoie dans l’espace deux sondes jumelles, Voyager 1 et Voyager 2, à deux semaines d’intervalle. À leur bord, un disque d’or, gravé de sons et d’images de la Terre, comme un message de l’humanité adressé à d’éventuels visiteurs.
Leur mission officielle est alors limitée : étudier de près les plus grosses planètes du Système solaire, Jupiter et Saturne. Mais l’agence spatiale décide ensuite de prolonger leur voyage. Près de 50 ans plus tard, elles poursuivent inlassablement leur route.
Une distance qui défie l’imagination
Et ce mercredi 18 novembre à 11h16 en France, Voyager 1 se trouvera exactement à une journée-lumière de la Terre, c’est-à-dire la distance que parcourt la lumière en 24 heures. Cela représente environ 26 milliards de kilomètres, une distance qu’aucun objet construit par l’humain n’a atteint. Un message envoyé à la sonde met donc un jour entier à lui parvenir, et sa réponse autant pour revenir.
Car pour rappel, la lumière file à 300 000 kilomètres par seconde : il lui faut 1,3 seconde pour rejoindre la Lune, un peu plus de 8 minutes pour venir du Soleil, et entre 3 et 22 minutes pour relier la Terre à Mars, selon la position des deux planètes. Neptune, la plus lointaine du Système solaire, n’est qu’à 4h10 de lumière, soit près de six fois moins que Voyager 1.
Son trajet est sensationnel : la sonde a survolé Jupiter en 1979, puis Saturne l’année suivante, où elle a observé les anneaux et Titan, la plus grosse lune de la planète. En 1990, depuis les confins du Système solaire, elle prend la célèbre photo « Pale Blue Dot », sur laquelle la Terre n’est plus qu’un minuscule point bleu. Elle pénètre dans l’espace interstellaire en 2012, la région au-delà de l’influence du Soleil. Voyager 2, elle, a emprunté un chemin plus long via Uranus et Neptune. Elle n’atteindra la journée-lumière qu’en novembre 2035.
Un travail monstre pour les maintenir en vie
Mais à bientôt 50 ans, les sondes sont à bout de souffle. Alimentées par une source nucléaire, elles perdent 4 watts de puissance chaque année alors qu’elles en produisaient 470 chacune à leur départ. Le froid extrême du vide spatial n’aide pas, puisqu’elles évoluent à quelques degrés seulement au-dessus du zéro absolu.
Pour faire des économies d’énergie, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA n’ont donc pas eu d’autre choix que d’éteindre peu à peu leurs instruments. « Ceux qui consomment le moins d’énergie, mais qui donnent quand même de bonnes données scientifiques, remontent forcément en haut de la liste », explique Jeffrey Hayes, chercheur de l’agence spatiale. De même, l’hydrazine, carburant qui alimente les sondes, risque de geler. Dans ce cas, ce serait « game over », prévient-il. Si les engins poursuivront leur route respective, ils ne pourront plus transmettre aucun signal.
Voyager 1 se dirige désormais vers Gliese 445, une étoile de la Petite Ourse, à la vitesse de 61 000 kilomètres par heure. Elle la frôlera à 1,7 année-lumière dans 40 000 ans.