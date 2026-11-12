Ces relevés ne profitent pas qu'aux laboratoires, car assureurs, professionnels du bâtiment et agriculteurs y puisent aussi des informations précieuses. Elles aideront même à « adapter nos villes au climat de demain », selon Gilles Gesquière, qui codirige un programme national de recherche sur la ville durable et les bâtiments innovants. Pour étudier les îlots de chaleur urbains et la pollution, il faut des relevés ininterrompus, explique-t-il, et le vent et la pluie pèsent lourd dans la gestion de la pollution. Encore faut-il que ces données restent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, selon le principe FAIR qu'il défend. Cécile Callou, déléguée scientifique à la gestion des données à CNRS Écologie & Environnement, évoque des téraoctets qui dorment sur des ordinateurs et des disques durs, sans compter les données restées dans des carnets de terrain, qui sont de « véritables mines d'or ». Mais on ne pourra pas tout garder, prévient-elle, faute de moyens et à cause de l'empreinte écologique des centres de données. Il faudra trier, avec l'aide de comités scientifiques.