Alors que des données climatiques américaines risquent de disparaître, le CNRS estime que l'infrastructure française Data Terra pourrait les accueillir. Au Sénat, une proposition de loi veut ériger la conservation des données sur le climat en mission de service public.
Une proposition de loi déposée au Sénat le 26 février ressort du bois aujourd'hui, en ce qu'elle entend confier à la recherche publique française la collecte, la diffusion et la conservation des données scientifiques sur le climat, la Terre et l'environnement. Le texte arrive alors que plusieurs bases de données climatiques américaines, riches de décennies d'observations, sont menacées de fermeture. Pour les héberger, la France pourrait s'appuyer sur l'infrastructure Data Terra, à condition de multiplier par six sa capacité de stockage. Le CNRS a chiffré l'accueil des archives menacées.
Data Terra, l’arche française des données climatiques comme potentiel refuge aux archives du climat
Aux États-Unis, plusieurs bases qui compilent des décennies de mesures climatiques et environnementales sont menacées de fermeture. L'administration américaine a en effet décidé de réduire, voire d'arrêter, certains programmes de collecte. C'est un signal d'alarme pour les réseaux internationaux d'observation, dont la France est un rouage essentiel. Car ces archives ne se rattrapent pas. La concentration de CO2 dans l'atmosphère, suivie depuis les années 1950, ne se remesure pas après coup. On observe ce qu'on ne peut pas mettre en éprouvette, des objets « trop grands comme l'océan ou l'espace » ou qui évoluent trop lentement, résume Jean-François Doussin, ancien directeur de CNRS Terre & Univers. Et le moment est plutôt mal choisi pour baisser la garde. « Nous entrons dans une ère climatique inconnue », prévient-il.
Pour mettre ces trésors à l'abri, la France ne part pas de zéro. Elle dispose de Data Terra, une infrastructure de recherche numérique nationale, reconnue à l'échelle européenne et dotée d'un budget annuel de 42 millions d'euros. Elle range déjà une immense quantité d'informations dans cinq grandes parties, dédiées aux océans, à l'atmosphère, à la biodiversité, à la terre solide et aux surfaces continentales. Elle abrite les données nationales, mais pourrait aussi recevoir, « si cela devenait indispensable, des données venant de pays étrangers », avance Jean-François Doussin.
Encore faudrait-il pousser les murs. Multiplier par six la capacité de stockage de Data Terra, de 100 à 600 pétaoctets, permettrait notamment d'accueillir les données américaines menacées d'effacement. Pour donner une idée de l'échelle, un pétaoctet équivaut à un million de gigaoctets. CNRS Terre & Univers estime le coût de l'opération à environ 17 millions d'euros. Gilles Gesquière, chercheur dans un laboratoire d'informatique lyonnais, invite toutefois à ne pas se focaliser que sur l'urgence. Pour lui, il faut aussi savoir stocker et rendre accessibles des informations « qui pourront être utiles dans trente ans ».
Une loi pour sortir les données climatiques de la précarité
Un texte a ains été déposé au Sénat le 26 février par Pierre Ouzoulias, sénateur et chercheur au CNRS, et Laurent Lafon, président de la commission de la culture, avec des collègues issus de tous les groupes parlementaires. Pierre Ouzoulias considère de façon assez paradoxale que la France a « une très grande richesse de données », mais qu'hélas aucun organisme n'a pour mission de service public de les conserver et de les valoriser. Le pays contribue pourtant à de grands programmes internationaux comme Copernicus, le Groupe sur l'observation de la Terre (GEO) ou l'Organisation météorologique mondiale. Les auteurs du texte demandent donc d'assurer la continuité de ses propres séries et de les conserver de façon souveraine. « Rester souverain sur les données permet de s'assurer qu'on ne puisse jamais en être privé », insiste Jean-François Doussin. C'est aussi ce qui permet de rester libre de les partager.
Le point faible derrière la volonté française, c'est probablement le financement. Sur le terrain, l'observation s'appuie notamment sur des services nationaux labellisés et gérés par CNRS Terre & Univers. L'un suit l'évolution des glaciers, comme la Mer de Glace. Un autre étudie la dynamique du littoral et du trait de côte, un troisième les gaz à effet de serre des tourbières.
Mais la collecte et la conservation des données passent encore très souvent par des appels à projets qui « s'étendent sur trois ans, parfois cinq », rappelle Jean-François Doussin. C'est trop court pour suivre sur des décennies la montée des mers, les glissements de terrain ou le retrait des sols argileux, qui se contractent en s'asséchant. Pierre Ouzoulias craint de son côté que les aléas budgétaires et les réorganisations de l'enseignement supérieur et de la recherche ne fragilisent cette mission. Que ce soit pour les navires océanographiques, les stations d'altitude ou les postes en Arctique et en Antarctique, l'effort budgétaire doit durer. « Et le risque serait de penser que d'autres pays feront ces observations à notre place », avertit Jean-François Doussin.
Ces relevés ne profitent pas qu'aux laboratoires, car assureurs, professionnels du bâtiment et agriculteurs y puisent aussi des informations précieuses. Elles aideront même à « adapter nos villes au climat de demain », selon Gilles Gesquière, qui codirige un programme national de recherche sur la ville durable et les bâtiments innovants. Pour étudier les îlots de chaleur urbains et la pollution, il faut des relevés ininterrompus, explique-t-il, et le vent et la pluie pèsent lourd dans la gestion de la pollution. Encore faut-il que ces données restent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, selon le principe FAIR qu'il défend. Cécile Callou, déléguée scientifique à la gestion des données à CNRS Écologie & Environnement, évoque des téraoctets qui dorment sur des ordinateurs et des disques durs, sans compter les données restées dans des carnets de terrain, qui sont de « véritables mines d'or ». Mais on ne pourra pas tout garder, prévient-elle, faute de moyens et à cause de l'empreinte écologique des centres de données. Il faudra trier, avec l'aide de comités scientifiques.