Les deux planètes se lèvent vers 1 h 30, mais mieux vaut les attendre en fin de nuit, vers 6 h 30, quand elles brillent haut dans le ciel. Après la Lune, Jupiter est l'astre le plus lumineux de la nuit, et vous la repérerez d'un coup d'œil à sa teinte jaune pâle. Environ treize fois moins lumineuse, Mars se reconnaît à sa couleur rouge orangé. Inutile de fuir la ville, car les deux planètes brillent assez fort pour rester visibles malgré l'éclairage urbain. Un horizon dégagé vers le sud-est compte davantage qu'un ciel de campagne.

Notez la position de Mars d'un matin à l'autre entre le 10 et le 20 novembre, si la météo le permet. Vous la verrez grignoter l'écart avec Jupiter, passer devant elle le 15 novembre, puis la distancer. Au moment du rapprochement maximal, les 15 et 16 novembre, les deux planètes ne sont plus séparées que d'un peu plus d'un degré dans le ciel. Cet écart est environ deux fois plus large que le disque de la pleine Lune. Avec une paire de jumelles, vous garderez sans peine les deux planètes côte à côte dans votre champ de vision, et vous verrez nettement leur différence de couleur. Dans l'espace, les deux planètes sont en réalité éloignées de près de 600 millions de kilomètres.

Les astronomes appellent ce rapprochement apparent une conjonction. Pour faire tenir les deux planètes dans l'oculaire, il suffit d'« un petit instrument d'observation grossissant une trentaine de fois », peut-on lire dans Le Monde. Avec une telle lunette, vous apercevrez aussi quelques lunes de Jupiter, alignées de part et d'autre de la planète géante.