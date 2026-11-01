Chaque matin de novembre, entre 6 heures et 7 heures, Mars gagne un peu de terrain sur Jupiter au-dessus de l'horizon sud-est, jusqu'à la dépasser le 15 novembre. Un ciel dégagé et un réveil matinal vous offriront ce spectacle, sans jumelles ni télescope.
Vous allez devoir veiller tard, très tard, ou alors vous lever tôt, très tôt pour assister au phénomène. Et pas que demain !
La planète rouge boucle son tour du Soleil en 687 jours, quand Jupiter met près de douze ans à faire le sien. Vue depuis la Terre, Mars avance donc parmi les étoiles de la constellation du Lion à vive allure, alors que Jupiter semble presque immobile. Les observateurs de l'Antiquité ont tiré le mot planète du grec planêtês, qui signifie errant, pour nommer ces points lumineux en mouvement parmi les étoiles fixes. Quelques matins d'observation vous suffiront pour voir Mars progresser, mais il faut plusieurs semaines pour remarquer le déplacement de Jupiter.
Les 15 et 16 novembre, Mars et Jupiter à un degré l'une de l'autre
Les deux planètes se lèvent vers 1 h 30, mais mieux vaut les attendre en fin de nuit, vers 6 h 30, quand elles brillent haut dans le ciel. Après la Lune, Jupiter est l'astre le plus lumineux de la nuit, et vous la repérerez d'un coup d'œil à sa teinte jaune pâle. Environ treize fois moins lumineuse, Mars se reconnaît à sa couleur rouge orangé. Inutile de fuir la ville, car les deux planètes brillent assez fort pour rester visibles malgré l'éclairage urbain. Un horizon dégagé vers le sud-est compte davantage qu'un ciel de campagne.
Notez la position de Mars d'un matin à l'autre entre le 10 et le 20 novembre, si la météo le permet. Vous la verrez grignoter l'écart avec Jupiter, passer devant elle le 15 novembre, puis la distancer. Au moment du rapprochement maximal, les 15 et 16 novembre, les deux planètes ne sont plus séparées que d'un peu plus d'un degré dans le ciel. Cet écart est environ deux fois plus large que le disque de la pleine Lune. Avec une paire de jumelles, vous garderez sans peine les deux planètes côte à côte dans votre champ de vision, et vous verrez nettement leur différence de couleur. Dans l'espace, les deux planètes sont en réalité éloignées de près de 600 millions de kilomètres.
Les astronomes appellent ce rapprochement apparent une conjonction. Pour faire tenir les deux planètes dans l'oculaire, il suffit d'« un petit instrument d'observation grossissant une trentaine de fois », peut-on lire dans Le Monde. Avec une telle lunette, vous apercevrez aussi quelques lunes de Jupiter, alignées de part et d'autre de la planète géante.
Les autres astres à observer avant le lever du Soleil
Le 2 novembre, dès 6 heures, la Lune en dernier quartier, Mars, Jupiter et Régulus sont alignés au-dessus de l'horizon sud-est. Régulus est l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, et Jupiter occupe ce matin-là le milieu de la ligne qui la relie à Mars. La Lune revient auprès de Mars et de Jupiter le 30 novembre, et les quatre astres sont disposés ce matin-là en parallélogramme.
Une trentaine de minutes avant le lever du Soleil, Vénus apparaît à son tour au-dessus de l'horizon est, à condition qu'aucun relief ou immeuble ne la masque. Pendant les mois à venir, elle ne se montrera que le matin, et elle disparaîtra la dernière dans les lueurs de l'aube. Mercure, toujours difficile à observer, rejoint le groupe à partir du 15 novembre, pour une quinzaine de jours. Guettez-la plutôt un matin entre le 20 et le 22 novembre, quand elle s'écarte le plus du Soleil, depuis un endroit bien dégagé vers l'est.
Vers la mi-novembre, quatre planètes visibles à l'œil nu se partagent ainsi le ciel du matin, de Mercure, au ras de l'horizon, à Jupiter, plus haute vers le sud. Vous embrasserez ce petit alignement d'un seul regard, à condition de sortir une petite heure avant le lever du Soleil.
Les couche-tard se contenteront de Saturne, observable dès le coucher du Soleil et pendant une grande partie de la nuit. Mars et Jupiter passeront ensuite toutes deux au plus près de la Terre en février 2027, et brilleront davantage dans le ciel nocturne.