Une fois en orbite, les deux engins se répartiront le travail : MPO cartographiera la surface et l’exosphère de Mercure, tandis que Mio se concentrera sur l’étude de sa magnétosphère. Ensemble, ils devront identifier la composition, l’état de son noyau, ainsi que la provenance de son champ magnétique rarissime. Des découvertes qui pourraient bien réécrire une partie de ce que l’on croit savoir sur la formation des planètes rocheuses.