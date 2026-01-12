« Pandora vise à démêler les spectres des étoiles et des planètes en surveillant la luminosité de l'étoile hôte de l'exoplanète dans la lumière visible tout en collectant simultanément des données infrarouges. Ensemble, ces observations multi-longueurs d'onde permettront de limiter la couverture des taches de l'étoile afin de séparer le spectre de l'étoile de celui de la planète », étaye la NASA.