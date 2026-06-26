Depuis les passages de 2024 YR4 et de 2026 JH2, respectivement au mois de février et juin, nous n'avions pas eu l'occasion de voir un objet céleste se rapprocher d'aussi près de notre belle planète. Même si dans le cas de (152637) 1997 NC1, il frôlera la Terre de beaucoup plus loin aujourd'hui : 2,56 millions de km, soit 6,8 fois la distance qui nous sépare de la Lune. Découvert le 5 juillet 1997, a été repéré grâce au programme américain NEAT (Near-Earth Asteroid Tracking), un projet géré conjointement par la NASA et le JPL (Jet Propulsion Laboratory).

(152637) 1997 NC1 est un géocroiseur peu ordinaire : les estimations de sa taille, mesurées à partir de son albédo (sa réflectivité solaire) le placent dans la catégorie des monstres. Il mesure entre 750 m et 1 650 m de diamètre, un gabarit conséquent, puisque seulement 2 % des géocroiseurs répertoriés peuvent revendiquer une telle taille.

Il file actuellement à une vitesse de près de 8,9 km/s, et son passage aura lieu aujourd'hui à 13 h 15 (heure de Paris). Pour Juan Luis Cano, spécialiste de la défense planétaire à l'ESA, c'est un événement rare : « Un passage aussi proche pour un objet de cette taille ne se produit que tous les quelques années ». Effectivement, la dernière fois qu'il était venu nous faire un petit coucou aussi proche, c'était dans les annnées 1600, et il ne reviendra vers nous qu'en 2133. Une belle occasion de l'observer dans le ciel ce soir, si vous avez le bon matos.