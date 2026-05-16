Lundi soir, 2026 JH2 traversera une zone spatiale très peuplée d'engins humains. L'orbite géostationnaire se situe à 35 786 km de la surface terrestre. Le rocher passera donc à plus de 55 000 km au-dessus de cette ceinture, là où évoluent les satellites de télécommunications et de météorologie. Les sondes scientifiques placées plus loin, comme le télescope TESS de la NASA qui parcourt une orbite très excentrique allant jusqu'à 373 000 km, évoluent dans la même région du ciel. Aucune n'est sur la route de l'astéroïde.

Reste que la géométrie du survol rappelle une réalité concrète qu'entre la Terre et la Lune circulent désormais des dizaines de satellites scientifiques et militaires en orbite haute, et un géocroiseur peut couper ces trajectoires.

Ceci dit, vers 17:00 UTC le 18 mai, l'astéroïde traversera l'équateur céleste à la magnitude 13. Il basculera alors du ciel boréal vers le ciel austral, où il atteindra son pic de luminosité à magnitude 11,5, entre les déclinaisons −30° et −50°. Les amateurs équipés d'un télescope modeste pourront pointer l'objet, à condition de se trouver suffisamment au sud.

Hélas, depuis l'Europe, l'observation directe sera très difficile. Le Virtual Telescope Project, piloté par l'astrophysicien italien Gianluca Masi, prendra le relais avec une retransmission en direct à partir de 19:45 UTC.

Une roche de quelques dizaines de mètres réfléchit très peu de lumière solaire et reste invisible tant qu'elle n'approche pas. On connaît plus de 80 % des géocroiseurs de plus d'un kilomètre, mais seulement quelques pourcents de ceux qui mesurent quelques dizaines de mètres. Mark Burchell, de l'université du Kent, rappelle qu' « [….] ils ne réfléchissent qu'une faible quantité de lumière solaire ». Mark Norris, de l'université du Lancashire, prévient quant à lui que « [c'est] typiquement le genre d'objet capable de détruire une grande ville en cas d'impact ».