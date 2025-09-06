L’astéroïde 1997 QK1, large d’environ 200 mètres, a passé à 3 millions de kilomètres de la Terre le 20 août 2025. La NASA a capté 28 images radar qui précisent sa forme, sa taille et sa rotation.
- L'astéroïde 1997 QK1 a frôlé la Terre à 3 millions de kilomètres, son passage le plus proche en 350 ans.
- Des images radar détaillées ont révélé sa forme allongée en cacahuète et sa rotation de 4,8 heures.
- Classé potentiellement dangereux, il ne présente pas de risque immédiat et repassera près de la Terre en 2039.
Le 20 août dernier, l’astéroïde 1997 QK1 a frôlé la Terre à environ 3 millions de kilomètres, soit huit fois la distance entre notre planète et la Lune. C’est le passage le plus proche de cet astre depuis plus de 350 ans. Ce rendez-vous a permis à la NASA de prendre 28 images très détaillées avec son radar Goldstone. L’astéroïde à la drôle de forme en cacahuète mesure près de 200 mètres, l’équivalent de deux terrains de football américain et tourne sur lui-même en 4,8 heures. La NASA le qualifie de potentiellement dangereux mais sans menace immédiate. Ouf.
L’astéroïde 1997 QK1 présente une forme allongée caractéristique
Avant ce passage, les données sur cet astéroïde restaient très limitées. Les images obtenues offrent une résolution fine, environ 7,5 mètres. L’objet comprend deux lobes arrondis reliés l’un à l’autre. L’un fait deux fois la taille de l’autre. La surface présente de profonds creux de plusieurs dizaines de mètres. La NASA le classe dans la catégorie des astéroïdes binaires de contact. Cette forme touche environ 15 % des astéroïdes dépassant 200 mètres autour de la Terre, souvent constitués de débris réunis. L’astéroïde se déplace à plus de 35 000 km/h. Ces images précisent son orbite et son comportement pour les prochaines décennies.
Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA ajoute que cette année, « cet astéroïde a atteint sa distance la plus courte en plus de 350 ans. Il mesure environ 200 mètres et accomplit une rotation toutes les 4,8 heures. Sa morphologie particulière avec deux lobes et creux profonds se retrouve chez au moins 15% des astéroïdes proches de notre planète ».
Un astéroïde potentiellement dangereux mais sans risque à court terme
L’astéroïde 1997 QK1 est qualifié de « potentiellement dangereux » en raison de sa taille et de la trajectoire qui croise celle de la Terre à moins de 7,5 millions de kilomètres. Ce classement n’annonce pas un impact à court ou moyen terme. La NASA suit environ 40 000 astéroïdes géocroiseurs pour repérer ceux qui pourraient un jour poser un danger et préparer une réponse si besoin.
La mission DART en 2022 a démontré qu’il est possible de modifier la trajectoire d’un astéroïde pour éviter un impact. Si ces événements restent rares, l’explosion d’un objet de 18 mètres au-dessus de Tcheliabinsk en 2013 nous rappelle combien les gardiens de l'espace tels que la NASA sont importants.
L’astéroïde repassera près de la Terre en 2039, à une distance estimée à 2,4 millions de kilomètres (0,016 unité astronomique). Notez dans vos tablettes ce nouveau, que la NASA et Goldstone ne manqueront pas.