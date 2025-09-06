Avant ce passage, les données sur cet astéroïde restaient très limitées. Les images obtenues offrent une résolution fine, environ 7,5 mètres. L’objet comprend deux lobes arrondis reliés l’un à l’autre. L’un fait deux fois la taille de l’autre. La surface présente de profonds creux de plusieurs dizaines de mètres. La NASA le classe dans la catégorie des astéroïdes binaires de contact. Cette forme touche environ 15 % des astéroïdes dépassant 200 mètres autour de la Terre, souvent constitués de débris réunis. L’astéroïde se déplace à plus de 35 000 km/h. Ces images précisent son orbite et son comportement pour les prochaines décennies.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA ajoute que cette année, « cet astéroïde a atteint sa distance la plus courte en plus de 350 ans. Il mesure environ 200 mètres et accomplit une rotation toutes les 4,8 heures. Sa morphologie particulière avec deux lobes et creux profonds se retrouve chez au moins 15% des astéroïdes proches de notre planète ».